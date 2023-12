Cuesta creer el rostro que podría ser colaborador de Ana Terradillos en ‘La mirada crítica’

Ana Terradillos ha recibido a Oriol Junqueras en el plató de ‘La mirada crítica’ para entrevistarle en un momento en el que está de plena actualidad colateralmente tras el pacto entre PSOE y el partido de Puigdemont en el que se recoge esa ley de amnistía que tanta polvareda ha levantado.

Ha ocurrido en la mañana de ese martes, 19 de diciembre. El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya ha acudido a los estudios de Telecinco y ha analizado la actualidad política, la negociación en ciernes de Junts con los socialistas y, por supuesto, ha abordado el espinoso asunto de la amnistía.

Sin embargo, en contra de lo que suele ocurrir con los entrevistados, Ana Terradillos no le ha colocado todo el tiempo en el set propio en el que se hacen las entrevistas en ‘La mirada crítica’. Y es que, además de intervenir la presentadora, también lo han hecho los contertulios del magacín matinal.

Oriol Junqueras en ‘La mirada crítica’

Para dotar de mayor intensidad a esa entrevista a Junqueras, se ha permitido que los colaboradores también le formularan preguntas. Así, el político ha abandonado la silla en la que se sientan todos los entrevistados del programa para situarse durante un rato en la clásica mesa política y responder desde ahí como si se tratase de un tertuliano más.

La imagen, sin duda, ha sido curiosa. Además, al constatar que Oriol Junqueras no estaba incómodo con esta improvisada forma de entrevista y que salía airoso de todas las cuestiones que se le han planteado, Ana Terradillos no dudaba en hacerle una propuesta. «¿Y si le ficho como contertulio?», preguntaba la comunicadora de Mediaset.

Pero si la proposición ya ha sido sorprendente, la respuesta que ha dado él mucho más. Y es que, lejos de declinar la oferta, se ha mostrado receptivo y ha dejado la puerta abierta a unirse al elenco. «Pues como estoy inhabilitado y no puedo tener cargos institucionales, lo mismo me apunto», ha contestado. Al hilo, Junqueras ha desvelado su pasado desconocido en televisión: «Yo me dediqué durante unos años al mundo de la televisión en Extremadura como ayudante de realización».