Chayo Mohedano desmiente lo que propaga TVE y señala la ‘mano negra’ de Rocío Carrasco

Chayo Mohedano está en pie de guerra contra TVE y ‘Mañaneros‘, el espacio que presenta Jaime Cantizano en las mañanas junto a Marc Santandreu y Miriam Moreno por hacerse eco de una información «errónea» con el único fin de hacerle daño y favorecer a su prima Rocío Carrasco.

Y es que Chayo Mohedano ha puesto el grito en el cielo por lo que hizo Laura Lobo, una de las redactoras que colaboran diariamente en el plató de ‘Mañaneros’ de La 1. Y es que la periodista aseguró por boca de su prima Rocío Carrasco que ella fue la única artista que cobró en el especial ‘Rocío, siempre’, con el que su tía Rocío Jurado se despidió de los escenarios antes de su muerte.

Algo que Chayo Mohedano desmiente. Así, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano se puso en contacto con los responsables del programa que presenta Jaime Cantizano. Lo hizo para aclarar que ella solo cobró los gastos derivados de su actuación, como el desplazamiento o las dietas, y que fue una cifra muy reducida en comparación con otros artistas que actuaron en la gala.

«Televisión Española tiene todos los papeles para saber que lo digo es cierto, pero mirad cómo lían el asunto, ¿para qué? No lo sé, ¿para rellenar el programa? ¿Para hacer daño? ¿Para qué exactamente? Son periodistas y colaboradores que trabajan en una televisión pública e internacional, y no voy a consentir que se me difame más, y menos una televisión pública que tiene todas las respuestas», se ha quejado Chayo en un audio que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Rosario Mohedano no duda en señalar a su prima Rocío Carrasco de haber publicado la factura de dicho especial con «mala baba» para intentar hacer ver que fue la única artista que cobró. Algo que según ella no es cierto.

Fue en su última visita al programa ‘Xuntos’ en TVG en la que además Chayo no se cortó al dejar caer que Rocío Carrasco la mintió. «Estaba en maquillaje y escuché que alguien decía que mi prima no quería que cantara en el especial. (…) Fui a su casa a pedirle explicaciones y me dijo: ‘Prima, si piensas eso de mí, es que no me conoces. Tú eres la que mejor canta las canciones de mi madre (Rocío Jurado)’. Sin embargo, ahora me he dado cuenta, como todos los españoles, de lo que pensaba de verdad», confesaba la hija de Rosa Benito.