Avance ‘La Promesa’: Una llegada intempestiva y desagradables sorpresas en el capítulo 247

‘La Promesa‘ ha arrancado de una forma muy tensa en el capítulo que TVE ha ofrecido este jueves. Catalina ha estado a punto de ser víctima de la ira incontenible de Jimena y se ha librado de un fatal ataque gracias a la llegada in extremis de Martina. La joven tenía intención de apuñalar a su cuñada con unas tijeras.

Por su parte, el servicio ha respirado algo más aliviado tras retratarse la llegada del empresario inglés por el estado tan preocupante de Jimena. Aun así, Jerónimo ha hecho caso omiso y ha mantenido los planes sin hacerle llegar el telegrama en el que se le pedía demorar la visita.

Simona se ha mostrado ansiosa por ver de su hijo Antoñito, pero Valentín no ha hecho más que darle largas de forma sospechosa. El jovenzuelo no está dispuesto a irse todavía de La Promesa y menos teniendo a María Fernández ahí, con la que no ahorra en piropos de una forma excesiva.

Mientras, Feliciano, destruido moralmente por la confesión de Petra, ha vuelto a palacio. Por el momento, desiste de ir a la Guardia Civil y se ha mostrado cada más alejado de la doncella personal de la marquesa tras saber que es realmente su madre. Le ha dicho que no quiere saber nada más de ella. Unas palabras que han derrumbado a Petra.

Entretanto, Lorenzo ha anunciado la admisión de Curro en el College inglés y la partida del joven parece inminente. En ese sentido, para desgracia del hermano de Jana, Martina ha reaccionado nuevamente con una dolorosa indiferencia y frialdad cuando se lo ha comunicado.

Sin embargo, todo es pura fachada, pues, a solas, la muchacha se ha descompuesto al pensar que va a perderlo para siempre por su comportamiento. Finalmente, tras días fingiendo que prefiere que se vaya, ha admitido a Curro que está hundida ante su marcha de La Promesa.

Avance del capítulo 247 de ‘La Promesa’ – Lunes 11 de diciembre

Curro y Martina no han podido reprimir el amor que sienten el uno por el otro, aunque la marcha de él sigue siendo inminente. Catalina y Pelayo reciben con sorpresa al empresario inglés, Mr. Cavendish. ¿Acaso no recibió el telegrama para que pospusiera su visita? Efectivamente, Jerónimo lo rompió. Afortunadamente en el servicio logran reaccionar ante esta intempestivas llegada para acomodar al presunto empresario como merece.

Catalina constata que Jimena no ha mejorado ni mucho menos con la medicación que Abel le prescribió, ya que sigue obsesionada con Manuel: prepara su futuro viaje a Italia y, entretanto, se prueba vestidos provocativos sin ton ni son con la idea de seducirlo a su regreso.

Mientras, todos los miembros del servicio recopilan las cartas para enviárselas a Lope a Madrid. Salvador querrá saber qué le ha contado María Fernández, quizás eso le dé una pista de si sigue enamorada de él o si sus sentimientos se han enfriado tras su partida de La Promesa.

Petra pretende acercar posturas con Feliciano, a quien le ha confesado que es su hijo, pero resulta infructuoso, pues no hacen más que alejarse. El joven preferiría que no fuese su madre. Sin embargo, la muerte de Ambrosio aún traerá más desagradables sorpresas para los dos sirvientes.