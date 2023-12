Avance de ‘La Promesa’ de este martes con un sorpresivo regreso y el vuelco con Curro

‘La Promesa‘ ha arrancado sus nuevas emisiones esta semana en La 1 de TVE con la pasión desbordada de Curro y Martina, que no han podido reprimir el amor que sienten el uno por el otro, aunque la marcha de él, a priori, sigue siendo inminente… o no.

Catalina y Pelayo han recibido con sorpresa al empresario inglés, Mr. Cavendish. ¿Acaso no recibió el telegrama en el que se le indicaba que pospusiera su visita? Efectivamente, Jerónimo lo rompió como así pudimos ver la pasada semana. Afortunadamente en el servicio han reaccionado ante esta intempestiva llegada.

Catalina ha constatado una vez más que Jimena no ha mejorado ni mucho menos con la medicación que Abel le prescribió, ya que sigue obsesionada con Manuel: prepara su futuro viaje a Italia y, entretanto, se ha dejado ver probándose vestidos provocativos sin ton ni son con la idea de seducirlo a su regreso.

Mientras, todos los miembros del servicio han recopilado las cartas para enviárselas a Lope a Madrid. Salvador ha querido saber qué le ha contado María Fernández, pues eso le dará una pista de si sigue enamorada del ex lacayo o si sus sentimientos se han enfriado tras su partida de La Promesa.

Petra ha pretendido acercar posturas con Feliciano, a quien le ha confesado que es su hijo, pero resulta infructuoso, pues no hacen más que alejarse. El joven preferiría que no fuese su madre como así le ha dicho sin rodeos. Sin embargo, la muerte de Ambrosio, padre y abuelo respectivamente, aún traerá más desagradables sorpresas para los dos sirvientes. El sargento Funes, que ha irrumpido nuevamente en La Promesa, es portador de ellas.

Avance del capítulo 248 de ‘La Promesa’ – Martes 12 de diciembre

Cruz reprende a Petra y Feliciano por la irrupción del Sargento Funes en el palacio. Petra promete hacerse cargo e intenta convencer a su hermano para hacer frente común, pero éste no está de acuerdo.

Jimena se presenta ante Mr. Cavendish hecha un adefesio y arremete contra Catalina y Margarita ante él. Es evidente que no está bien y que la medicación no está haciendo el efecto deseado. Jimena promete esforzarse por no volver a perder los papeles, pero los Luján deben tomar decisiones drásticas sobre la mujer de Manuel.

Pelayo y Catalina organizan la cata de mermeladas con Mr. Cavendish y resulta ser un éxito. Pero a Pelayo le preocupa enormemente la presencia del Sargento Funes en La Promesa. Podría dar al traste con los verdaderos planes que se tienen entre manos.

Por su parte, María Fernández cada vez está más cerca de Salvador y se ve en la obligación de aclarar las cosas con Valentín. Curro toma una sorprendente decisión en lo referente a sus futuros estudios en Inglaterra: Curro no va a marcharse a Inglaterra porque no quiere separarse de Martina ni de Alonso y Jana.