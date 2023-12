Alejandra Rubio da un implacable repaso a Jesús Manuel Ruiz de los que dejan abatido

Desde hace tiempo, Jesús Manuel Ruiz se ha convertido en uno de los azotes de las Campos. El ex colaborador de ‘Sálvame’ no se ha cortado nunca a la hora de hablar de Terelu Campos, Carmen Borrego o Alejandra Rubio. Y eso es lo que ha vuelto a hacer en su blog de Chismografo al tildar a la hija de Terelu de «pobre niña rica».

Un calificativo que ha molestado (y mucho) a la propia Alejandra Rubio, que este miércoles ha vuelto a demostrar en ‘Así es la vida’ que no se calla nada aunque Sandra Barneda terminaba dándole un toque. La colaboradora está harta de que Jesús Manuel Ruiz se meta con ella. Pues además en su último blog se despacha a gusto con ella asegurando que es capaz de exponer a su familia esté «viva o muerta» y que «habla de lo que no sabe». Además no duda en tacharla de «soberbia».

«Alejandra Rubio (cada día más cerca de ser la hija de Carmen Borrego que de Terelu Campos) decide hablar de lo que no sabe. Y con soberbia. No estuvo. Poco apareció en el lecho de muerte de su abuela. Cada uno gestiona su sufrimiento como puede. Aquí no hay teorías. Es un sentimiento. Una verdad. Una pena. Alejandra Rubio poco estuvo en la casa de su abuela materna. En el lecho de muerte de Teresa Campos no apareció. De negro, un color que favorece tras el fallecimiento de un cercano. En los últimos días no hubo registro de su presencia», remarcaba Jesús Manuel Ruiz en su blog.

Tras enterarse de lo que había escrito el periodista, Alejandra se mostraba muy molesta en su programa. «Quiero escuchar bien todo lo que ha dicho exactamente. Sandra, tú que sabes mucho, ya me avisaste de que me la iba a llevar. Y así ha sido. Bienvenido sea, si eso es lo que piensa… Yo es que no tengo costumbre de hablar así con esas descalificaciones», empezaba respondiendo.

«Cuando lo he leído me ha hecho gracia, pero ahora que lo he oído sinceramente me ha dolido. Se ha pasado de la raya con muchas cosas, pero me da más pena por él que por mí. Sobre todo porque su prestigiosa carrera, como abogado que es, se va a ver manchada por eso», soltaba con cierta sorna apludiendo a la otra profesión que tiene Jesús Manuel Ruiz.

Tras ello, Alejandra Rubio se despacha a gusto con su réplica al ex colaborador de ‘Sálvame’. «Para empezar, como periodista deberías informarte mejor porque yo no he estudiado en la universidad que has puesto en tu artículo. Y para seguir, deberías plantearte seriamente contratar a otro equipo técnico y despedir al que te ha puesto cámaras en casa de las Campos porque la señal te está llegando bastante mal. Son explicaciones que no tengo que dar pero yo he estado al lado de mi abuela en todo momento porque quería y debía. Pero sobre todo porque quería. La gente no me conoce. Tú no me conoces, ni me vas a conocer y eso la magia de la televisión, que cada uno desde su casa se puede crear una imagen distorsionada o no de lo que somos. Por eso cuando te metes con la belleza, lo sé Jesús Manuel, es algo popular y genérico que a las personas de la pequeña pantalla que son medio monas la gente como tú nos valore solo por eso», le decía.

«Estoy en el último año de carrera y no es que quiera ser actriz, es que aunque te haga pupa lo soy. Lo que no soy es una pobre niña rica, eso está pasado de moda. En estos momentos y como diría Cher ‘mamá, yo soy el hombre rico’. Aunque quizá no sepas quién es Cher ni la entrevista de la que hablo, te la recomiendo. Así aprenderás más cultura de calle más allá de Savater. Que no es por meterme con él, pero ya que citas, mejor me quedo con Aristóteles: ‘no recibe crítica quien no dice nada, no hace nada y no es nada’. Gracias por tu artículo porque con eso solo me harás crecer más y ser más grande», añadía. «No soy yo quién para darlos, pero ya que estoy… Recuerda que lo que dice Juan de Pedro dice mucho más de Juan que de Pedro», concluía Alejandra.