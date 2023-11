Telecinco lanza su nuevo reality ‘Desnudos por la vida’ con Jesús Vázquez este día exacto

Telecinco ha presentado este jueves su nueva apuesta de entretenimiento, ‘Desnudos por la vida’, en una rueda de prensa a la que ha asistido El Televisero. Y aunque no suele ser habitual, la cadena confirma que está en una nueva etapa al anunciar la fecha de estreno con antelación como ya hiciera con otros productos como ‘GH VIP’.

Será el próximo miércoles 22 de noviembre cuando Telecinco estrene ‘Desnudos por la vida’ a las 22:50 horas. Tras emitir un especial informativo sobre la investidura de Pedro Sánchez y el estreno exclusivo del primer capítulo de ‘La que se avecina’, Telecinco desvela cuál será su nueva oferta para la noche de los miércoles contra la recta final de ‘Cuéntame’ y la exitosa ‘Cristo y Rey’ en Antena 3.

«En Mediaset siempre me dais programas buenísimos»

Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, se ha mostrado entusiasmado durante la presentación. «Presentar este formato es una alegría en esta búsqueda incansable de formatos que nos traigan alegría, show y baile», reconocía el directivo. «Cuando nos lo trajo Secuoya decidimos ponernos manos a la obra porque esto era lo que estábamos buscando», añadía sobre ‘Desnudos por la vida’.

Asimismo, Guerra ha querido poner en valor todo lo que aportará este docu-reality a la parrilla de Telecinco. «Es un formato perfecto que juega con la emoción, la diversión, el show y espectáculo junto a la concienciación social del cáncer de mama y del cáncer de próstata», destacaba.

Por su parte, Alfredo Pérez de Albéniz, director de contenidos de Unscripted de Secuoya Studios, quería poner en valor el trabajo de los 12 famosos participantes. «Se han abierto emocionalmente. Todos los momentos que se ven son muy reales y de verdad, todos han dado mucho de sí mismos», relataba.

Quien también se ha mostrado encantado con el resultado de ‘Desnudos por la vida ha sido Jesús Vázquez. «En Mediaset siempre me dais programas buenísimos. Después de 33 años en esta casa estaba en un momento de mi vida de pensar qué hago ahora que no sea lo de siempre. Y de repente apareció esta fantasía que no tiene nada que ver con lo que he hecho. Tiene mucho de reality, parte de docu-reality y mucho trabajo en exteriores. Todos lo hemos dado todo, hasta yo que me he desnudado», confesaba el presentador.

Cuatro programas de ‘Desnudos por la vida’

En cuanto al casting, todos han dado las gracias por participar en un formato como este y han asegurado que después del programa salen mejor de cómo entraron. «Tenemos clarísimo que va a haber una segunda temporada porque esto es un cañón de programa«, apostaba Samantha Villar. «Espero que sea la primera edición de muchas y animo a compañeros de la profesión a que se animen a participar», añadía Nicolás Coronado al respecto.

Marisa Jara, Laura Matamoros, Jenny Llada, Samanta Villar, Anabel Pantoja, Soraya Arnelas, Cristóbal Soria, Bosco Martínez-Bordiú, Pablo Carbonell, Nicolás Coronado, Damián Quintero y Ramón Freixa serán los protagonistas de este nuevo formato que la cadena produce en colaboración con Secuoya Studios y en el que vivirán una experiencia vital que les llevará a conocer mejor su cuerpo y sus miedos y a dominar el arte del striptease.

El programa basado en el exitoso formato británico ‘Who bares wins’ producido por Grupo Secuoya constará de cuatro programas: dos de chicos y dos de chicas en los que veremos todos los ensayos y preparación de ambos equipos con la coreógrafa Sonia Dorado. Además participarán en diferentes actividades y retos relacionadas con la prevención del cáncer. Finalmente tras un ensayo general llegará la actuación final en la que todos tendrán que desnudarse delante de un teatro lleno de público.