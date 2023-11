Susanna Griso tacha de «enfermizo» y «tóxico» lo revelado ahora sobre María Teresa Campos

Mayte Valdelomar, amiga íntima de María Teresa Campos, ha acudido este lunes al plató de ‘Espejo Público’ con Susanna Griso para hablar de cómo era la relación con Edmundo Arrocet; que ahora está de plena actualidad por sus últimas y polémicas manifestaciones en ‘Viajando con Chester’.

«Yo le decía a Teresa ‘no te preocupes, a esta edad no nos vamos a preocupar si está en Chile o en Singapur, qué más nos da’. Pero era su novio. Es muy fácil desde fuera juzgar o decir, lo importante es el que está viviéndolo», ha empezado contando respecto a los consejos que le daba a la comunicadora cuando el humorista desapareció sin previo aviso.

«¿Tú crees que esa ruptura supuso el principio del fin de María Teresa Campos como algunas personas han señalado?», le ha preguntado directamente Gema López. «No, hubo un cúmulo de situaciones. La de Edmundo, porque Teresa estaba muy enamorada; la laboral, que hicieron aquel programa del autobús y se lo quitaron porque no tuvo éxito; y luego que vendió la casa, que tuvo que hacer una mudanza deprisa y corriendo», ha explicado Mayte Valdelomar como causas de su deterioro.

«Yo iba a verla dos veces por semana y siempre que iba me decía: ‘por qué has venido, no me lo has dicho. Yo tengo mucha prisa porque tengo que ir a trabajar’. Estaba obsesionada con el trabajo», ha añadido. Unas palabras que han llamado poderosamente la atención de Susanna Griso y que le han dejado sin aliento.

«Pero ya no tenía que ir a trabajar. ¿A dónde iba?», le ha cuestionado. «Nada, escribía escaletas, hacía cosas así», ha revelado la invitada. «¿De verdad? Pero esto, perdóname eh, lo digo con todo el cariño a María Teresa, pero es casi enfermizo, es decir, hacer escaletas cuando no tienes un programa de televisión…», ha reaccionado atónita la presentadora del magacín Antena 3.

«El trabajo para ella era una necesidad, ella era un animal del trabajo», ha defendido Mayte. «Yo lo entiendo porque el trabajo es lo que te mantiene vivo», ha apostillado por su parte Sofía Cristo. «Pero en este caso ya es tóxico con 80 años«, ha insistido Susanna Griso. «No es tóxico para nada, porque ella hasta los 78 estaba trabajando, sufría por no trabajar», ha rematado Valdelomar.