Susana Díaz no se reprime ante Ana Rosa y Cifuentes y se planta en ‘TardeAR’: «Déjame…»

Este miércoles, Telecinco ha alterado su programación habitual con motivo del debate de investidura de Pedro Sánchez emitiendo varios especiales informativos con Isabel Jiménez entre las 12:00 y las 14:00 y entre las 15:30 y las 18:00 horas. Justo después, ‘TardeAR‘ comenzaba un especial dedicado a analizar todo lo sucedido en el Congreso con Cristina Cifuentes, Susana Díaz, Estefanía Molina y María Claver.

Nada más arrancar la tertulia, Susana Díaz ya dejaba claro que este miércoles iba a discrepar bastante con sus compañeras de mesa. Y es que la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía no dudaba en defender la investidura y recordar que gobierna quién más apoyo recibe de la cámara. «Van a votar todos menos PP y Vox, es decir va a votar la mayoría y esto es una democracia representativa», recalcaba la política socialista.

«La única que está en política activa en esta mesa soy yo. A mí no me gusta que los políticos de ningún color insultemos de esa manera porque encanallamos la calle», recalcaba Susana Díaz. «Pero la calle ya está encallada», le replicaba Cristina Cifuentes. «Hay una crispación en la calle provocada por lo que está haciendo Sánchez», defendía la ex política del PP. «Que no Cristina que los políticos no podemos hacer eso porque encanallamos la calle», insistía Susana en ‘TardeAR’.

Después, tras ver como los diputados de Vox y el propio Santiago Abascal abandonaban el hemiciclo tras su discurso negándose a escuchar la réplica de Sánchez, Susana Díaz no se contenía en su ataque. «Yo nunca diría que el PP no es constitucional porque es una derecha constitucional pero que se ha abrazado a unos tíos que son la carcoma en este país también. Nunca hemos estado en el frentismo», sostenía. «Pero si han hecho una campaña completamente distinta Feijóo queriéndose distanciar de Vox. Otra cosa son los resultados electorales, ¿o nos valen unos resultados y otros no?», le replicaba Ana Rosa.

«Es que votamos hace tres meses en plena oleada de pactos del PP con estos individuos», defendía Susana Díaz. «Y con Bildu», soltaba entonces Ana Rosa. «Todos sabéis lo que pienso de Bildu pero la gente votó sabiendo que Bildu apoyaba al PSOE en el Congreso y la gente votó sabiendo que el PP había metido a Vox en sus gobiernos», sentenciaba la ex presidenta de la Junta de Andalucía.

«Si el PSOE no quería que Vox estuviera en los gobiernos que hubiera dejado que gobernara el PP en solitario como hicimos nosotros en Barcelona», le espetaba Cifuentes a su compañera. «Pero mírame a mí que yo gané y se juntaron tres partidos para que no gobernara», le recordaba Susana Díaz a la ex-política del PP.

Susana Díaz pide a Cristina Cifuentes que le deje terminar su argumento

Pero el rifirrafe entre Susana Díaz y Cristina Cifuentes proseguía hasta el punto de que Ana Rosa tuvo que intervenir. «El calentamiento que hemos tenido estos diez días no era cuestionar la legalidad la composición del Congreso. Ayer hubo muñecas hinchables y decíamos que éramos las mujeres del PSOE», aseveraba Susana a lo que Cifuentes le matizaba diciendo que «no decían eso». «Era porque decían que la sede del PSOE parecía un puticlub por lo del tito Berni», defendía Cifuentes.

Era entonces cuando Susana Díaz atacaba al PP por acercarse a Vox. «Este hombre aparte de dinamitar la convivencia y ser un provocador lo que dice es muy grave», defendía ella. «Pero es que parece que no todos quieren a España de la misma medida porque aquí todos queremos España pero resulta que alguno que dice que la quiere mucho está poniendo la gobernabilidad de España en manos de los que no la quieren nada», añadía Cristina Cifuentes.

«Pero es que Feijóo se ha abrazado a este hombre que acabamos de ver», le replicaba por su lado Susana Díaz. La socialista insistía en su crítica al líder del PP. «Feijóo está en un momento complicado. Cuando tienes todo a tu favor para ganar unas elecciones», intentaba explicar Susana. «Y las ganas», le cortaba Cristina. «Déjame que termine, sino no se me entiende», le pedía Susana. «Pero que si las ganó Susana», insistía Cifuentes. «¿Termino mi reflexión o no la termino?», le espetaba Díaz a su compañera mientras Ana Rosa trataba de poner paz e intentaba cambiar de tema. «Es como Rubalcaba pero al revés en plan destructivo. Es el defensa central de un equipo que te pega dos patadas para que no puedas seguir», sentenciaba Susana de la ex presidenta madrileña.