Sonsoles Ónega se despide y comunica por qué Antena 3 deja de emitir su programa

‘Y ahora Sonsoles’ cumplía hace unos días un año en antena. El programa de Sonsoles Ónega llegaba a las tardes de Antena 3 el 24 de octubre del año pasado. Por ello, al acabar de aterrizar en la programación, la cadena de Atresmedia optó por no parar el programa y emitirlo incluso en festivos.

Así, Sonsoles Ónega tuvo que trabajar en festivos como el 1 de noviembre o el puente de la Constitución para tratar de consolidarse en la complicada franja de tarde.

Sin embargo, un año después, ‘Y ahora Sonsoles‘ ha conseguido situarse como el programa líder de su franja superando con creces a ‘TardeAR’. De hecho, este martes, el programa de Sonsoles Ónega arrolló al de Ana Rosa Quintana con toda la cobertura de la jura de la Constitución de la princesa Leonor anotando un fantástico 14,1% y más de 1,1 millones de espectadores frente al 11,1% y apenas 900.000 seguidores del programa de Telecinco.

Por ello, en los últimos festivos, Antena 3 ha optado por dar descanso a ‘Y ahora Sonsoles’. De este modo, este 1 de noviembre, el programa de Sonsoles Ónega faltará a su cita con la audiencia al igual que harán ‘Amar es para siempre’, ‘Pecado original’ y ‘Pasapalabra’. En su lugar, la cadena de Atresmedia ofrecerá triple sesión de Multicine: «Un sueño para ella» (16:00h), «La última Dama e Honor» (17:50h) y «Campanadas de boda» (19:30h).

El doble lapsus de Sonsoles Ónega al despedirse «hasta mañana»

Sin embargo, este martes, Sonsoles Ónega sufrió un pequeño lapsus al despedir el programa emplazando a la audiencia a este miércoles como si hubiera programa normal. «Pues son las ocho y uno. La hora perfecta para decirles adiós y que volvemos mañana«, aseveraba la presentadora. Pero justo después, Sonsoles se daba cuenta de su error y aclaraba que este miércoles no habría programa. «Ah, no. Mañana no, que es miércoles y no trabajamos«, matizaba.

«¿Mañana descansas?», le preguntaba entonces Lorena Vázquez. «Mañana descansamos todo este equipo y el público también», le respondía Sonsoles a su colaboradora del ‘Flash’. Pero pese al matiz, la presentadora volvía a equivocarse al decir de nuevo «hasta mañana». «Volvemos mañana. Les hemos enseñado todo lo que ha dado de sí este día. Gracias y adiós», concluía.