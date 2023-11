Saltan todas las alarmas con los Mozos de Arousa sobre su futuro en ‘Reacción en cadena’

Los Mozos de Arousa se han convertido en uno de los grandes filones de Telecinco de la mano de ‘Reacción en cadena’, que se emite de lunes a viernes a las 20:00 horas. El tridente gallego es el talismán del concurso después de sumar seis meses de permanencia y de presumir de una imbatibilidad absoluta.

Su pericia, su cultura y habilidad, su simpatía, sus piques, su entendimiento del lenguaje televisivo y el carisma que han alcanzado estos jóvenes concursantes han permitido que el concurso que presenta Ion Aramendi haya ido in crescendo en seguimiento. De hecho, la última emisión del viernes anotó récord en share con un 11,2% y casi 1,2 millones de telespectadores de media.

Además, ‘Reacción en cadena’ suele ser líder en target comercial frente a ‘Pasapalabra’ y la destreza de los Mozos de Arousa en pruebas como ‘complicidad ganadora’ -la más decisiva para poder mantenerte en el concurso- o ‘la última cadena’ -en la que se juegan todo el dinero ganado en los anteriores retos- se viraliza a menudo en Instagram o TikTok especialmente.

Prueba de que, entre todo el público que aúna el formato de Telecinco, hay muchísimos jóvenes enganchados y pendientes de la continuidad de Raúl, Borjamina y Bruno. Sin embargo, en las últimas horas, Borjamina, el líder del grupo, ha publicado un post en su cuenta oficial de Instagram que han compartido Raúl y Bruno y que, de inmediato, ha hecho activar todas las alertas entre sus seguidores. A muchos les ha sonado a una despedida.

«Hace exactamente 6 meses veíais por primera vez a los Mozos de Arousa en #ReacciónEnCadena. Han sido un montón de tardes juntos, de nervios, de risas, de desafines, de fallos, de aciertos, de euros… De muchos euros», empieza el texto. «Cada vez somos más reaccioners y no tocamos techo en audiencia, siendo el último programa el que ha alcanzado el récord histórico de cuota de pantalla. Y aunque sabemos que esto no va a durar para siempre, lo que tenemos claro es que queremos que disfrutéis con nuestra participación hasta el último segundo», prosigue.

«Parece que fue ayer y, al mismo tiempo, que han pasado años desde que estaba probándome la camisa que no me acababa de convencer y con la que grabé el primer programa. Me dicen ahí lo que íbamos a durar y la de camisas y polos tan diferentes que me iba a poner en todos estos meses y preguntaría a la persona que qué ha fumado», bromea Borjamina. Y es que sus vestuarios siempre han sido objetivo de comentarios entre los fans de ‘Reacción en cadena’.

No obstante, en el párrafo final de la publicación es donde ha preocupado a los espectadores. «Puede que quede mucho o no tanto. Incluso que nosotros ya lo sepamos. Pero, pase lo que pase, ha sido, es y será un placer decir que fuimos concursantes de @reaccion_cadena«, concluye. Unas palabras que han suscitado cientos de comentarios lamentando que esté dejando caer una despedida muy próxima de los Mozos de Arousa.