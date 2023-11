Saltan alarmas con lo revelado sobre Sebastián Yatra y Aitana tras los Latin Grammy

Sebastián Yatra estuvo en boca de todos, no solo por su papel como presentador de los Latin Grammy 2023 y por el show que ofreció, sino por la sonadísima ausencia de Aitana Ocaña. La joven no se dejó ver en la ceremonia más importante de la música latina celebrada en Sevilla. Y las alertas saltaron.

A pesar de haber sido una de las protagonistas de los eventos previos que la ciudad acogió antes de la gran gala, la catalana no estuvo presente este jueves en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital andaluza para arropar a Yatra como cabía esperar en una noche muy especial para la carrera del cantante colombiano.

No hubo ni rastro de Aitana en el recinto habilitado para los Latin Grammy. Y no fue por problemas de agenda, pues no tenía ningún compromiso profesional como así han confirmado este viernes desde ‘Espejo Público’. El programa de Susanna Griso en Antena 3 ha puesto el foco en la cara B del certamen de la mano del periodista y colaborador Nacho Gay.

«Yatra estuvo desaparecido el día antes y Aitana el día de la gala. Hay rumores de que hay un cierto distanciamiento entre ellos dos y, por lo menos, desde el punto de vista público. El miércoles Aitana tenía un evento en el que pinchaba en una discoteca y no apareció Sebastián Yatra. No se dejó ver. Preguntamos a todo el mundo por dónde estaba y no se presentó. Y Aitana no se presentó ayer en la gala que presentaba Yatra y no tenía ningún otro compromiso. Es extraño. No hicieron ninguna aparición pública ni compartieron escenario durante toda la semana de los Grammy estando los dos allí«, ha informado Nacho. Es decir, hicieron grandes esfuerzos para no coincidir, al menos de cara al público.

Además, hubo un detalle que no ha pasado por alto para los seguidores de ambos. Y es que Sebastián Yatra atendió a TVE y no se acordó de Aitana cuando los periodistas le preguntaron a quién le dedicaría el gramófono dorado en caso de ganarlo.