Paloma Barrientos clama contra lo presenciado con Antonio Montero en ‘TardeAR’: «No hay derecho»

La entrevista de Ángel Cristo García en ‘De Viernes’ va a dar mucho que hablar. Todavía no se ha emitido y tanto su madre Bárbara Rey como su hermana Sofía Cristo ya han reaccionado a sus lapidarias palabras en las que ambas quedan bastante mal. Este jueves, ‘TardeAR’ cebaba parte de esta entrevista y se producía un tenso enfrentamiento entre Paloma Barrientos y Antonio Montero.

Y es que las declaraciones del hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo son muy potentes. Entre algunas de las cuestiones que cuenta es que su hermana estaba 24 horas drogada y no se enteraba de nada de lo que pasaba en su casa mientras su madre era capaz de gastarse 30.000 euros en el casino. Asimismo, Ángel Cristo García relata cómo fue él el encargado de hacer las fotos con las que su madre chantajeó al rey Juan Carlos I a cambio de dinero.

«Nos ha dejado impactados porque es lo contrario de lo que hemos escuchado siempre», comentaba Ana Rosa al volver del vídeo. «Yo creo que no hay nadie en España que sepa más que yo de esto y lo digo con la boca grande», aseveraba Antonio Montero mientras que por lo bajo Paloma Barrientos se atrevía a desmontar lo que estaba diciendo al asegurar que ella sabía más.

«No me sorprende nada porque este relato es el que llevo defendiendo yo años. He traído testigos que han hablado de esto pero ellos lo han negado. Lo negó Chelo García-Cortés, Bárbara Rey en su propio documental y me encanta que ahora sea este chico el que cuenta lo que yo sé. Me extraña que este chico hable en este tono. Al final Bárbara es una máquina de hacer TV, estuvo 23 veces en ‘DEC’, el dinero que ganó. Hablamos de que no se puede hablar de María Teresa Campos que está muerta y aquí..», soltaba Antonio Montero. «¿Perdona?», le espetaba Barrientos sin estar de acuerdo con él.

Fuerte enfrentamiento entre Paloma Barrientos y Antonio Montero en ‘TardeAR’

«Yo lo digo con toda la razón», defendía él. «Y yo también porque también he vivido esa historia», recriminaba por su parte Paloma Barrientos. «Ángel Cristo ya se ha muerto y no se puede hacer un documental cebándose con él con cosas que ya se hablaron y se superaron», trataba de defender Antonio Montero. «Respetemos la memoria de todos los muertos», gritaba Montero mientras Paloma trataba de hablar. «Voy a terminar. A mí me cabe la duda incluso y espero que no, ojalá que no, que no esté en connivencia con su madre para montar un cirio», terminaba diciendo Antonio.

Justo después, era Paloma Barrientos la que tomaba la palabra. «Tú sabes mucho, pero yo también. Lo que te puedo asegurar que lo que no hay derecho es a colocar en un altar a Ángel Cristo porque esté muerto. Yo he estado en esa casa y he visto como estos niños han sufrido», remarcaba ella. «Pero que más da eso», soltaba Montero. «Déjame terminar», le pedía Barrientos. «Ángel Cristo tenía una adicción y se traducía en unos malos modos», contaba ella.

«Antonio está muy alterado»

«Pero este niño salía del colegio y se iba a casa de su abuelo a por las grabaciones que hacía su madre del rey», destacaba Antonio Montero. «Estas grabaciones las tenía una persona», le matizaba Paloma. «¡Una persona no, las tienen muchas personas! A lo mejor las tengo yo. ¿Quieres que las traiga y las ponemos? ¡Venga hombre!», estallaba el colaborador. «Antonio no te enfades conmigo», le pedía Montero. «¿Pero de qué estamos hablando? Que ha venido una persona que se llama Corinna Larsen ha llevarse 65 millones de su majestad y Bárbara que ha dicho que tiene que sacar algo de esto. Punto y pelota», sentenciaba Montero.

Mientras Paloma Barrientos hacía referencia a las amenazas que había sufrido Bárbara Rey. «¿Pero qué amenazas? ¡Que es mentira todo!», decía a gritos Antonio Montero muy alterado. «¡Déjame terminar! Es que no dejas terminar ni una frase», le pedía Barrientos poniéndose a su altura. Tras ello, Antonio Montero se atrevía a desafiar a Bárbara Rey al decir que no es verdad todo lo que cuenta en su documental emitido en Antena 3. «Ella grababa y si quiere que me demande», soltaba el periodista.

Lejos de quedarse ahí la cosa, Antonio Montero se enfrentaba después a otros compañeros como Marta López. «Estoy flipando con Antonio que parece que se la ha ido la vida», aseveraba la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’. «Antonio está muy alterado», aseveraban en plató hasta el punto de que Ana Rosa bromeaba con que le iba a tener que dar un lexatín. «¡Montero que te va a subir la tensión!», terminaba diciendo Ana Rosa. «¡Respira!», sentenciaba Barrientos.