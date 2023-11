Marisa Martín Blázquez airea una infidelidad de Sergio Ramos a Pilar Rubio: «Se habla de…»

Los rumores de crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio son cada vez más frecuentes. El programa de Telecinco, ‘Vamos a ver’, se ha hecho eco este lunes del supuesto drama de la pareja y ha habido una exclusiva. La periodista Marisa Martín Blázquez ha revelado en exclusiva unos datos que podrían revelar una infidelidad por parte del futbolista.

Las alarmas de ruptura se dispararon ya hace unos días, cuando el futbolista acudió a la gala de los Latin Grammy sin su pareja. Desde entonces, son varios los programas que han puesto sobre la mesa la posibilidad de una crisis en el matrimonio. ‘Vamos a ver’ revelaba hoy que Ramos acudió a una fiesta organizada por Alejandro Sanz la noche los premios acompañado por tres amigas. Pero la verdadera bomba ha llegado de la mano de una de las colaboradoras.

Marisa Martín Blázquez destapa la supuesta infidelidad de Sergio Ramos

Marisa Martín Blázquez en ‘Vamos a ver’

«Ya son varios eventos en los que Sergio Ramos no aparece acompañado de Pilar», aseguró Marisa Martín Blázquez, para comenzar su teoría. La colaboradora de ‘Vamos a ver’, aseguró que la pareja ya ha tenido varias idas y venidas que apuntan que no están bien. Fue entonces cuando la periodista no dudó en sembrar la duda en plató.

«Sergio podría tener otro tipo de relación con alguien más. Hay gente que apunta que podría haber estado con alguien más y hasta se habla de un nombre concreto que de momento no quiero citar«, reveló la colaboradora en exclusiva. Tras soltar la bomba de la misteriosa amante del futbolista, quiso puntualizar sus palabras.

«Tendremos que ver en que depara todo esto y si la pareja sigue adelante, porque nos informan de que ya ha habido otras crisis y las han superado», explicó Marisa Martín Blázquez al resto del equipo, para calmar las especulaciones. Los colaboradores tampoco pasaron por alto la actitud de Pilar Rubio en los últimos eventos a los que ha acudido con su marido.

«Cuando presenta a Sergio en el club, Pilar está con muy mala cara y con muy mal talante», aseguró uno de los colaboradores mientras mostraban imágenes del momento. A esto se suma el hecho de que la pareja del futbolista no de ‘like’ a ninguna de las publicaciones de Ramos en Instagram. A su vez, la presentadora comparte fotos en familia, y en solitario.