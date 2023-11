María Patiño es categórica ante el futuro de ‘Socialité’ y su continuidad como presentadora

María Patiño es poco dada a conceder entrevistas. Pero ha hecho una excepción con la revista ‘Lecturas’. En una exclusiva al citado medio, la presentadora de ‘Socialité’ ha hablado sobre multitud de temas tanto de su vida personal como profesional. Actualmente triunfa en el programa de Telecinco y también en Netflix con el docureality ‘Sálvese quien pueda’ que protagoniza junto a otros siete compañeros de ‘Sálvame’.

Estas declaraciones llegan apenas unos días después de saliera a la luz que Mediaset había puesto fin a su relación con ‘La Fábrica de la Tele’. Y es que, tras el maltrato a ‘Sálvame’ por parte de Telecinco, la relación entre la cadena y la productora no era buena.

Sin embargo, ‘La Fábrica de la Tele’ sigue produciendo otros programas de Mediaset, como ‘Todo es mentira’, ‘Viajando con Chester’ o ‘Socialité’. Según apuntó ’20 minutos’, Mediaset habría propuesto a Risto que escalara a productor de sus propios programas.

María Patiño aclara su futuro en ‘Socialité’

Respecto a ‘Socialité’, según el citado medio, se especula que podría pasar a manos de la productora Mandarina, la misma que producirá ‘De viernes’, el nuevo programa de Telecinco para sus viernes por la noche y que buscará hacerse con la audiencia del desaparecido ‘Deluxe’. La pregunta de ‘Lecturas’ a María Patiño no ha podido ser más clara: «¿Sigues en ‘Socialité’?». A lo que ella ha respondido con la misma contundencia: «Sí. Oficialmente no sabemos nada».

Además, la periodista también reconocía haber recibido llamadas de trabajo. «Desde hace poco ha empezado a sonar el teléfono. No hay nada concreto, soy de ‘La Fábrica de la Tele’ hasta diciembre. Me encanta el directo y yo no sé si voy a poder seguir haciendo o no. Puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarlo», asegura María Patiño.

Lo que sí tiene claro es que necesita trabajar «económicamente y a nivel vital». Sobre una posible segunda temporada de ‘Sálvese quien pueda’ en Netflix, la presentadora reconoce que «aún no está firmado, pero creo que sí». La pregunta que está en el aire es si seguirán los mismos colaboradores o habrá alguna baja o alguno nuevo.