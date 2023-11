La implacable reacción de una reportera de Nacho Abad tras ser increpada en directo

Leticia Santos (‘En boca de todos’) y Marina Valdés (‘Al rojo vivo’) se enfrentaron este miércoles a unas duras conexiones desde el Congreso de los Diputados. El trabajo de las dos periodistas fue interrumpido por el comportamiento errático de unos manifestantes. Fue entonces cuando la reportera del programa de Nacho Abad decidió alzar la voz contra quienes le impedían hacer su trabajo.

Todas las cadenas del país se han trasladado este miércoles hasta el Congreso de los Diputados. Desde la calle Cedaceros, Leticia Santos intentó arrancar su directo con ‘En boca de todos’. Sin embargo, desde plató, se dieron cuenta rápidamente de que algo no marchaba bien. Ya fuera de plano, se pudo escuchar a la reportera discutiendo con una manifestante que dificultaba su trabajo.

Increpan a las reporteras de ‘En boca de todos’ y ‘Al rojo vivo’ durante la investidura

La reportera de Nacho Abad quiso arrancar su conexión defendiendo a su compañera Marina Valdés, de ‘Al rojo vivo’, que había experimentado dificultades en su directo. «Cuando han visto a otros medios de comunicación, como, por ejemplo, La Sexta, a los que han impedido hacer su trabajo. Han acorralado tanto al cámara como a la reportera y les han instado a que abandonen«, explicó la periodista.

🔴 Marina Valdés informa desde los alrededores del Congreso de los Diputados entre los gritos de "prensa española manipuladora" de un grupo de manifestantes. #InvestiduraARV pic.twitter.com/BKtDQRrIPG — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) November 15, 2023

Entonces, justo cuando iba a continuar con su crónica, una manifestante interrumpió su trabajo. «Mira, justo otra persona que nos está impidiendo enseñar el trabajo. Señora, no se mate con el cable y no nos tire del cable. Escúcheme, no nos tire del cable, ¿vale?«, reprochó la reportera enfrentándose en directo a la manifestante. «Respete nuestro trabajo como nosotros respetamos su libertad de manifestación», sentenció Santos.

«Estoy contando la verdad, si quieren la escuchan. Con respeto siempre», respondió la reportera a un segundo infiltrado en la conexión, que acusó a la prensa de «manipular», y de no respetar «nada». Todo esto después de que una manifestante intentase fastidiar el directo arrojando un trapo morado a la cámara del programa.

Las palabras de Nacho Abad a su reportera: «Siempre hay zopencos»

Unas imágenes y una discusión que los presentadores de ‘En boca de todos’ oberservaron atónitos desde plató. Nacho Abad, no dudó en lanzar un mensaje de elogio a la reportera. «Leticia Santos, enorme tu trabajo. Siempre hay zopencos que intentan evitar el trabajo de tan buenas informadoras como tú«, aseguró el presentador.

«Lo que no es entendible es que digan ‘prensa española manipuladora’ en un lugar donde estamos en directo para escuchar su voz», sentenció por su parte Diego Losada. Ambos presentadores insistieron en la gran labor de las dos reporteras y la dureza de sus directos.