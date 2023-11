La despedida de Elena Rivera, Karina en ‘Cuéntame’, ante su final en TVE emociona a todos

Ya no queda nada para que digamos adiós a los Alcántara y nos despidamos para siempre de ‘Cuéntame cómo pasó’. Tras la emisión del capítulo dedicado a Herminia, TVE emitirá el último episodio el próximo miércoles 29 de noviembre.

Será un episodio que nos hará llorar a todos con la muerte de Herminia y la vuelta del ‘heredero’, Carlos junto a Karina. Así, aunque ya les vimos en el primer episodio de la temporada, esta será la vez en la que asistamos de verdad al regreso de Ricardo Gómez y Elena Rivera cinco años después de su marcha.

Cabe recordar que Carlos se marchó a Nueva York para arreglar su relación con Karina. El reencuentro entre los personajes de Ricardo y Elena Rivera se produjo con las Torres Gemelas de fondo, un icónico guiño al 11-S, que también tuvo su presencia en el penúltimo episodio de esta temporada de ‘Cuéntame’.

Ahora nadie entendería que ni Ricardo Gómez ni Elena Rivera faltaran al último capítulo de ‘Cuéntame’. Pero además de su aparición, la actriz ha querido hacer su particular homenaje a la serie en la que empezó a trabajar cuando era niña y ha querido versionar la sintonía de la serie y el tema principal de Fórmula V. Pero además ha sido ella la encargada de seleccionar las imágenes de Carlos y Karina que acompañan al vídeo que ha compartido TVE.

«Gracias por todo el cariño. Gracias por hacer que San Genaro y sus personajes vivan para siempre», escribe Elena Rivera, a la que ahora podemos ver también en ‘Camilo Superstar’ dando vida a Paloma San Basilio en la serie de atresplayer.

«Para mí ha sido un lujo crecer como actriz y como persona en una serie como Cuéntame cómo pasó. Cuando me preguntan dónde he estudiado digo que he tenido la suerte de empezar desde pequeña y formarme trabajando en la mejor escuela de interpretación», recalca la actriz en unas declaraciones para la web de RTVE.