Juan del Val confiesa el por qué de su desencuentro con Nuria Roca este fin de semana

Juan del Val y Nuria Roca son una de las parejas más estables del panorama televisivo español. Y eso que no es fácil convivir y trabajar juntos. Aunque mantienen una relación excelente, con una gran complicidad, también tienen pequeños rifirrafes en su día a día. El último de ellos se ha producido este pasado domingo, 19 de noviembre, antes de entrar al plató de ‘La Roca’.

Uno de los temas a tratar en la mesa de debate del programa de La Sexta ha sido, precisamente, las discusiones en las parejas. Y es que, según algunos expertos, las parejas que discuten tienen relaciones más fuertes y duraderas que aquellas que no tienen enfrentamientos. Puesto que, según estos especialistas, esa ausencia de conflictos se puede deber a una falta de comunicación.

Por ello, Nuria Roca ha preguntado a sus colaboradores si es sano no discutir. Algunos, como Carmen Lomana o Gonzalo Miró son partidarios de evitar los enfrentamientos, mientras que otros creen que se pueden intercambiar opiniones, pero sin llegar a discutir. Según Juan del Val, «una pareja que no discute es algo horrible». Además, el escritor ha confesado que, cuando discute con Nuria Roca, el enfado no les suele durar más de una hora.

El motivo de la discusión entre Nuria Roca y Juan del Val

A raíz de esto, la presentadora del programa ha confesado que su última discusión con su marido ha sido cuando estaban camino de ‘La Roca’. La comunicadora ha despertado el interés de sus compañeros, quienes le han preguntado por el motivo de ese rifirrafe. Y, aunque en un primer momento ambos han intentado evitar responder, finalmente lo han acabado haciendo.

«Ha sido por una tontería y, como es una tontería, acabas cediendo», se ha limitado a decir Nuria Roca. Por su parte, Juan del Val ha reconocido que se le ha olvidado el motivo de la discusión. Sin embargo, los colaboradores no se han quedado conformes con esta aclaración, por lo que la pareja ha acabado revelando el motivo de su discusión.

«La discusión ha tenido que ver con que Nuria siempre se pone a mirar el móvil en el coche. Pero cuando salimos de casa hay un montón de rotondas y siempre se marea», ha empezado explicando Juan del Val. Así es que le ha recomendado a su mujer que cogiese el teléfono cuando llegase a un sitio más tranquilo. Pero este consejo no ha gustado nada a la presentadora. «Me ha pegado un bufido…», ha reconocido el colaborador.

Ante esta confesión de su marido, ella ha explicado por qué ha reaccionado de esa forma. «Porque estoy hablando con la directora del programa y tengo que contestarle, pero se lo ha tomado mal», ha dicho entre risas Nuria Roca. La directora del espacio le ha pedido perdón por ser la causante de esta pelea. Una situación que ha provocado las carcajadas de la presentadora.