El gran cambio físico de Melissa Gilbert, la niña de ‘La casa de la pradera’, 50 años después

‘La casa de la pradera’ es una de las series más famosas en Estados Unidos, incluso a día de hoy. Marcó a toda una generación cuando la televisión aún estaba casi en pañales, tratando de encontrar esas nuevas voces que no dejaban de aparecer en el Hollywood de los 70. Y entre todo ese ruido, nació ‘La casa de la pradera’, una serie positiva, familiar y que miraba hacia el futuro, sin olvidar las raíces. Michael Landon fue el creador de la serie, basándose en los libros de Laura Ingalls. Y fue un auténtico éxito. Por sus 10 temporadas pasaron intérpretes de la talla de Sean Penn, Jason Bateman, Shannen Doherty, el propio Michael Landon o una jovencísima Melissa Gilbert.

La actriz tenía tan solo 9 años cuando se estrenó el primer episodio de la serie, y prácticamente creció con ella. Pasó de niña a mujer delante de los ojos de los espectadores y se convirtió en una auténtica estrella. Hasta fue nominada por su actuación a los Globos de Oro en 1981. Pero, pasar de ser la niña de América a nuevos proyectos, siempre es difícil. Y no fue diferente para Melissa Gilbert.

Tras participar en la serie que la hizo famosa, Gilbert no buscó seguir su carrera en la gran pantalla. Así, prefirió continuarla en la televisión, con participaciones episódicas en diversas series, y multitud de tv movies, entre las que destaca un remake de ‘Esplendor en la hierba’. Además, fue la encargada de poner voz a Batgirl en la serie animada de Batman de comienzos de los 90. Pero en su dilatada carrera destacan pocos papeles recordados para el gran público.

Melissa Gilbert, con 50 años de diferencia

Presidenta del Sindicato de Actores

Melissa Gilbert siempre ha sido una actriz muy querida por el público estadounidense y por sus propios compañeros de profesión. Eso le llevó a ser presidenta del Sindicato de Actores desde 2001 a 2005 (dos mandatos) y además participó en la 14ª edición de ‘Dancing with the stars’ quedando en quinto lugar.

Aunque la actriz no guarda muy buen recuerdo de esa época, ya que fue el momento en el que empezó a aficionarse al botox. «Me acercaba a los 50 y había ese pánico de ‘Esto es todo. Tengo que exprimirlo mientras pueda‘», contó para la revista People. «Literalmente me parecía al comediante Carrot Top. Mi pelo era demasiado rojo y cuando me pasé al botox, me convertí en una especie de engendro de Satán con cejas puntiagudas. No tenía expresión facial, lo que es una condena considerando a lo que me dedico para vivir».

Pero, gracias a su tercer marido, el también actor Timothy Busfield, decidió dejar atrás toda esa fachada y retirarse a vivir al campo justo después de la pandemia de COVID 19. Ahora se dedica sobre todo a su familia, a la ganadería y a la repostería. Hasta ha dejado atrás su color rojo de pelo. «Creo que voy a dejar de teñirme el pelo. Estoy deseando ver de qué color es», dijo entusiasmada a la revista People.