¿Cómo votar ya gratis en Eurovisión Junior 2023 si vives en España y hasta cuándo se puede?

Quedan solo dos días para la gran final de Eurovisión Junior 2023. Este viernes, Sandra Valero ha vuelto a subirse junto a sus bailarines al escenario del Palais Nikaïa de Niza para realizar su segundo ensayo. En él, hemos podido ver todos los detalles de la puesta en escena dirigida por Javier Pageo (‘La Voz’).

Tras bajar del escenario, el equipo, capitaneado por Sandra Valero, ha celebrado con euforia su trabajo. La intérprete de «Loviu» no ha podido ocultar su alegría con una gran sonrisa. «En el ensayo de hoy hemos estado todos muy compenetrados y por eso nos hemos dado un superabrazo al terminar. Hoy he notado mucha diferencia con el primer ensayo del otro día. Estoy muy contenta. Me queda un 2 % para ser la mejor Sandra», asevera.

56 planos para un viaje imaginario en Eurovisión Junior

En los tres minutos en los que Sandra Valero sueña e imagina con viajar por todo el mundo, destaca el empeño de España por tener una realización cuidada al máximo con todos los detalles posibles. Para contar la historia de ‘Loviu’, en la que el viaje es el eje principal, el director artístico español ha utilizado un total de 56 planos realizados con 12 cámaras. «La actuación tiene una base escénica más tranquila porque la canción ya es muy frenética de por sí y no se le podía dar ritmo a través de ellos, ya que quedaría muy epiléptica. Por ello, el ritmo lo damos con los cambios constantes de plano intencionados para potenciar las distintas escenas», ha aclarado Pageo.

Entre los planos más destacados se encuentra el primero, en el que la escena se va iluminando progresivamente y se ve a Sandra sentada sobre una maleta y un fondo de estrellas. Esto simboliza el inicio de su sueño desde el tejado de su habitación. Otro de los encuadres más aplaudidos por la delegación es el que coincide con el verso «y subir por los tejados». En ese momento, Sandra está sola en el escenario y poco a poco van apareciendo los pies de los bailarines como si fuesen subiendo peldaños.

También destacan dos contraplanos, un sello muy propio de las escenografías de Pageo, como por ejemplo la de Rayden en el Benidorm Fest 2022. El primero de ellos se realiza en el segundo estribillo, momento en el que todos bailan el famoso #LOVIUChallenge, que ya alcanza el millón de reproducciones en TIkTok. El segundo contraplano aparece hacia el final de la canción, cuando Sandra disfruta de la fiesta con sus amigos.

Todos los detalles de la puesta en escena de «Loviu»

Los cinco visuales que se muestran en las pantallas LED del escenario de Eurovisión Junior 2023, se utilizan como si fueran el telón de un teatro. Cuando los fondos desaparecen, la escena se transforma y cambia de lugar, dando paso a los tres actos de «Loviu»: El inicio en el que Sandra sueña con viajar desde su habitación; el desarrollo en el que sus amigos la acompañan por distintos lugares del mundo; y el desenlace donde bajan del avión e invitan al público a unirse a su fiesta.

Para transportarnos al mundo interior de Sandra, los visuales comienzan con una ciudad nocturna desde un mirador. La ensoñación concluye cuando el avión imaginario de Sandra sobrevuela el Palais Nikaïa de Niza y aterriza en el escenario del festival. El último acto es la gran fiesta final en la que la representante española disfruta de haber cumplido su sueño: conocer a niños y niñas de otros países y representar a España en Eurovisión Junior.

Uno de los objetivos de la propuesta española es ser inclusiva para todas y todos los niños y una forma de serlo es a través del lenguaje. En clara referencia al videoclip de «Loviu», el equipo artístico de la escenografía española, ha querido enfatizar la idea de volar en avión y también la de dejarse llevar por la imaginación, utilizando el recurso del humo bajo. De este modo, se crea además una atmósfera envolvente con la que el avión/maleta cobra aún más sentido. No será el único efecto especial que se utilice.

Los tonos pastel característicos de la candidatura española también se han plasmado en la puesta en escena, en el atrezo y en el vestuario de los bailarines. Cada uno de ellos lleva asociado un color que vemos tanto en sus camisetas como en sus maletas: Evelyn el amarillo, Marcos el verde, Juan Diego el azul y Elia el rosa. Y aunque percibirlo en televisión puede ser difícil, los cordones de las botas de los bailarines también coinciden con su color.

Así se puede votar por Sandra Valero y España para la victoria

En la edición junior los espectadores de cada país pueden votar -gratis y online- por su propia candidatura en la web oficial jesc.tv. Las votaciones se abrirán este viernes, a las 20:00 horas, en la web oficial del festival, y se cerrarán justo antes de que comience el show del domingo 26, a las 16:00 horas. Tras las actuaciones, se volverán a abrir durante 15 minutos.

Cabe decir que para que los votos contabilicen hay que señalar a tus tres países y artistas favoritos. De este modo, para que gane España hay que votar por Sandra Valero y otros dos países.

Los votos registrados serán contabilizados por la organización, que los convertirán en puntos siguiendo una regla proporcional. Los votos del público cuentan el 50% de la clasificación, mientras que el otro 50% del resultado final lo decide un jurado profesional.