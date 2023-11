Belén Esteban da el salto de la tele a la radio y ficha como locutora deportiva

No hay reto que se le resista a Belén Esteban. Ya en su día la colaboradora televisiva ganó ‘Más que baile’ y ‘GH VIP’, ha creado su propia empresa de productos gastronómicos y, ahora, ha debutado como locutora radiofónica. Los oyentes de ‘Carrusel Deportivo’ de la cadena SER se quedaban estupefactos al conocer quien era la comentarista del partido entre el Atlético de Madrid contra el Mallorca que se jugó en el estadio Metropolitano.

La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ fue recibida este sábado 25 de noviembre por el presidente del club, Enrique Cerezo. Como buena colchonera que es, Belén Esteban ha lucido una camiseta del equipo en la que se podía leer la palabra ‘La Patrona’, el nombre con el que le gusta hacerse llamar. Ha sido una experiencia inolvidable para ella, que no ha dudado en compartirla a través de sus redes sociales.

🙌🤩 ¡La princesa del pueblo @BelenEstebanM hoy es el inalámbrico de @Carrusel en el #AtletiRCDMallorca!



👋😏 Esta no te la esperabas, eh…



😍🔊 ¡Cómo canta el once del @atleti! pic.twitter.com/Y7CToINcml — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 25, 2023

«Yo me quedé perplejo ante la posibilidad de que ella aceptara», reconoció el periodista deportivo Dani Garrido, director del ‘Carrusel Deportivo’. Arropada por el equipo del programa, la de Paracuellos ha sido la encargada de leer la alineación del Atlético de Madrid, visiblemente emocionada. «Estoy fenomenal. Lo voy a vivir como una loca, porque soy atlética desde que nací», confesaba Belén Esteban instantes antes de dar comienzo el partido.

«Mi madre me parió con el escudo», bromeó Belén Esteban

Como no podía ser de otra forma en un día tan especial para ella, la colaboradora tenía muy presente a los suyos: «Si me vieran mis hermanos y mi familia. Me emociono. Se lo quiero dedicar a mis sobrinos, a mi hermano y a mi familia, que son atléticos a morir». «Mi madre me parió con el escudo», bromeaba con los oyentes, a los que desvelaba quiénes son sus jugadores favoritos: Antoine Griezmann, Álvaro Morata y Koke Resurrección. Además aseguraba sentir gran admiración por el míster, Diego Pablo Simeone.

Este ha sido un enorme desafío para Belén Esteban, ya que ha hecho prácticamente de todo en la televisión, pero no en la radio. «Es una emoción lo que tengo, que nunca he hecho esto», reconocía. Durante su intervención radiofónica, también ha bromeado con que quería conseguir que su marido, Miguel Marcos, cambiara de equipo, ya que él es del Real Madrid.

❤️🤍 @AntoGriezmann abrió el marcador del #AtletiRCDMallorca de la Jornada 14 de #LaLiga y así te lo narró @Tala_Radio en @Carrusel



😅🔊 @BelenEstebanM no pudo disimular su alegría por el gol del principito… pic.twitter.com/CviirVgCGi — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 25, 2023

Belén Esteban ha querido dedicar su locución a sus seres queridos, entre ellos, sus hermanos y sus sobrinos, también muy forofos del club rojiblanco, que finalmente se ha impuesto ante el Mallorca por un gol a cero. «Va por vosotros el estar aquí. Mi familia es muy atlética y me están oyendo porque les he dicho que me tienen que escuchar. Va por ellos y por todos los atléticos de todo el mundo», ha dicho la madrileña. Tampoco se ha olvidado de su hija Andrea, quien también es atlética. Pero, tal y como ha recordado su madre, la joven residen actualmente en Estados Unidos.