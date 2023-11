Avance de ‘La Promesa’ con la irrupción de un misterioso personaje que nadie se espera

‘La Promesa‘ nos ha descubierto este jueves cómo Cruz empieza a conjeturar que Curro sabe que Alonso es su verdadero padre después de su repentino acercamiento. Y ha pedido a Petra que se mantenga ojo avizor para confirmar sus sospechas y, sobre todo, el cómo ha podido enterarse de la verdad.

Por su parte, Simona ha confesado al servicio que las cartas que se sentaban a leer juntos no eran en realidad de sus hijos, sino suyas y escritas por Carlos Orengo, el maestro. Todo era mentira, imaginación y fantasía. Y les ha explicado que la razón de su engaño es que sus hijos no quieren saber nada de ella, que no tienen relación y que confesarlo le avergonzaba. La reacción de los compañeros no ha sido la esperada, ya que lejos de provocar un enfado o una decepción como ella se temía, todos la han comprendido perfectamente.

Entretanto, Manuel y Jimena han seguido a la gresca. La joven ha organizado una comida con sus padres y se lo ha comunicado en el último momento, dando lugar a un nuevo encontronazo entre el matrimonio. Las espadas entre ellos están muy en alto y al heredero de los Luján cada vez se le hace más cuesta arriba su relación con Jimena.

Finalmente, Manuel ha accedido a esa cita sin previo aviso con los duques, pero le advierte de que no se acostumbre porque no se volverá a producir. Algo que ha desatado la cólera de Jimena, que le ha amenazado con presentarse en el hangar y quemarle el aeroplano si no se comporta como un esposo normal.

En otro orden de cosas, María Fernández, muy perspicaz, sospecha que Abel está tramando algo porque no es normal lo bien que ha encajado la ruptura con Jana. Además, la doncella está melancólica por la marcha de Lope a Madrid y comparte con Salvador lo mucho que le añora. Algo que ha echado al traste las esperanzas del lacayo de reconquistar a María. Cree que continúa enamorada del cocinero.

Por fortuna, la enfermedad pulmonar de Rómulo no es tuberculosis, pero aun así debe seguir férreamente unas recomendaciones que no cumple. Así, el mayordomo se ha llevado una buena reprimenda de Abel, Jana y doña Pía, pues está poniendo su vida en serio peligro.

El capítulo 236 de ‘La Promesa’ de este jueves ha acabado con la llegada de un misterioso chico a la serie de TVE. No es Antoñito, el hijo de Simona, como cabía esperar y el shock ha sido absoluto. Tanto, que la cocinera ha salido despavorida y rota en llanto. ¿De quién se trata realmente? En El Televisero te ofrecemos un avance de lo que va a ocurrir en el episodio de mañana.

Capítulo 238 de ‘La Promesa’ – Viernes 24 de noviembre

El recién llegado al servicio no es Antoñito, como esperaba Simona, sino un buen amigo suyo que ha venido de avanzadilla. Catalina le invita a quedarse en La Promesa y a trabajar en las mermeladas. Él, gracias a su carácter afable y simpatía, se integra enseguida.

Jana constata las sospechas de María Fernández de que Abel no parece haberse dado por enterado de la ruptura. Rómulo sigue sin hacer caso de las recomendaciones del médico, mientras que Feliciano sigue indagando sobre su hermana. Martina continúa muy afligida y Curro intenta descubrir el origen del estado de melancolía que domina a la joven.

Manuel encuentra una invitación a una competición de aviación cuyo plazo ya se ha cumplido y acusa a Jimena de habérsela escondido. Ella lo niega, aunque se alegra de que así haya sido. Manuel cada vez soporta menos a su esposa y Margarita le dice que ella conoce una solución para su matrimonio.