Anabel Pantoja planta a ‘Socialité’ y María Patiño no se contiene: «Cobras por ello»

El próximo miércoles, 22 de noviembre, Telecinco estrenará ‘Desnudos por la vida’. Se trata de un formato en el que varios famosos se desnudarán por una buena causa. Sobre ello ha hablado María Patiño este sábado en ‘Socialité’, y lo ha hecho mandado un mensaje a una de las concursantes de este nuevo programa, Anabel Pantoja.

Darío del Alcázar, reportero de ‘Socialité’, se desplazaba a la presentación oficial de este nuevo espacio que estará presentado por Jesús Vázquez. El periodista no acudía con las manos vacías, sino que llevaba una caja de ‘manolitos’, el dulce preferido por Anabel Pantoja, para hacer las paces con ella.

«Anabel te hemos traído un regalo porque te hemos visto cabreada últimamente con la prensa», le decía del Alcázar a la influencer. A lo que ella se defendía alegando que «no estaría cabreada, tendría hambre». Y añadía: «Si me preguntas por cómo está el tiempo o sobre cuándo me voy a Canarias, pues genial. Pero si me preguntas por cosas que no me gustan, pues… Evidentemente me cabreo».

El dardo de María Patiño a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja huye despavorida del reportero de ‘Socialité’. / Telecinco

Al ver la felicidad de Anabel Pantoja al abrir la caja de ‘manolitos’, el reportero aprovechaba la ocasión para preguntarle sobre los rumores de una posible maternidad. Sin embargo, ella le daba largas y decía marcharse abruptamente: «Es que no voy a contestar, gracias». Esta espantada de su excompañera de ‘Sálvame’ enfadaba muchísimo a María Patiño, quien estallaba contra ella desde su programa.

Tras analizar las últimas declaraciones de Chenoa en las que dejaba claro que su separación de Miguel Sánchez Encinas era «una ruptura temporal», la presentadora daba su opinión al respecto. «Fíjate, para mí, Chenoa es la representación de la coherencia. Es una mujer que vende exclusivas, de hecho, vendió su boda con el que todavía es su marido. Pero después es muy consecuente a la hora de hablar con la prensa y explicar, según ella, los motivos de esta ruptura temporal».

Acto seguido, María Patiño aprovechaba su discurso para lanzar un demoledor dardo a su excompañera de ‘Sálvame’: «Perdona, pero tengo que dar un ‘zasca’ a Anabel Pantoja, porque creo que al final cuando tú eres portada y cobras un dinero por ello. Me parece que es profesional afrontar las cosas con la naturalidad que hace Chenoa», ha sentenciado.