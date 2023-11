Ana Terradillos tiene que censurar a Ignacio Garriga (Vox) en directo: «No lo puedo permitir»

‘La mirada crítica’ ha centrado la mayor parte del programa de este miércoles 8 de noviembre a debatir sobre las violentas protestas contra la amnistía en la sede del PSOE en Ferraz (Madrid). Para ello Ana Terradillos ha entrevistado a Ignacio Garriga, secretario general de Vox, para analizar todo lo sucedido.

El matinal de Telecinco comenzaba contextualizando lo sucedido en un vídeo contra el que se rebelaba el político ultraderechista quien incluso acusaba al programa de manipular. Esto enfadó muchísimo a la presentadora, que no dudó en pararle los pies ante sus graves acusaciones, lo que dio pie a un fuerte encontronazo entre entrevistadora y entrevistado.

Ana Terradillos comenzaba preguntándole si estos incidentes respondían a la llamada de Santiago Abascal a tomar las calles para protestar contra el posible acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. Una pregunta que molestaba a Garriga, quien le espetaba: «Abascal lo que ha dicho es algo de sentido común. Pero he podido visualizar los vídeos que han emitido hace unos minutos y creo que responden al argumentario del PSOE, de Ferraz y a un ejercicio de manipulación y de criminalización de una rebelión patriótica, pacífica».

Ana Terradillos le pone los puntos sobre las íes a Ignacio Garriga

Sin embargo, el político lejos de quedarse ahí continuó elevando su tono de voz: «Ustedes solo han sacado unas imágenes de unos personajes que salieron cuando la mayoría de los manifestantes, de manera pacífica, salieron a decir ‘no’ a la amnistía. Y a decir que no están dispuestos a ver cómo el aspirante a presidir el Gobierno vendía su nación y han olvidado poner las miles de manifestaciones pacificas que se produjeron por toda España».

Estas palabras cabreaban más si cabe a Ana Terradillos, que inmediatamente salió en defensa de su equipo: «Como usted comprenderá, yo tampoco le puedo permitir que diga que seguimos un ideario. Son vídeos que están muy elaborados, tengo un equipo que trabaja prácticamente toda la tarde y toda la noche. Son vídeos grabados por los ciudadanos. No creo que estén todos comprados por el PSOE. Aquí no funcionamos con ningún ideario», le dejaba claro la presentadora.

Acto seguido, la periodista volvía a incidir en la cuestión de si Vox llamaba a incendiar las calles o bien se distanciaba de los disturbios. Esto hacía que Ignacio Garriga llamase nuevamente a manifestarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez: «España no solo se defiende en tertulias o en platós, sino que se defiende en la calle. Las sedes del PSOE son epicentro del golpe de Estado. Animamos a esa permanente movilización de todos los españoles».

Ignacio Garriga acusa de manipulación a ‘La mirada crítica’

Ana Terradillos volvía a pedirle una condena expresa a los actos vandálicos de las pasadas noches, pero su entrevistado se negaba. Y no solo eso sino que, además, arremetía duramente contra la presentadora y el programa: «Mire, si usted está poniendo en duda que nosotros convocamos una rebelión pacífica y patriótica, no voy a perder el tiempo en contestarle. Estoy cansado de que intenten manipularnos y me parece una falta de respeto a la tercera fuerza política en España. Porque nos intentan poner del lado de las personas que atentan contra los agentes de seguridad».

Ante esto, la presentadora no dudaba en defenderse: «Yo, señor Garriga, pregunto y usted responde. No tengo ningún tipo de interés, porque si no, simplemente no le hubiéramos llamado». «Se lo agradezco, pero le agradezco que deje las insinuaciones para otro momento. Sus preguntas llevan implícitas unas insinuaciones que no vamos a consentir. No nos pueden poner del lado de quienes lanzan adoquines. Nosotros estamos del lado de la legalidad y de proteger el Estado de derecho», insistía el líder de Vox.

«Son unos hechos graves que exigen la condena unánime»

«¿Y qué problema hay en que me responda esto? No sé por qué está tan malhumorado. Yo, desde luego, no he venido con intención de preguntarle nada de forma sutil, soy bastante clara y pregunto claramente. Dicho esto, creo que todos debemos condenar estos actos, no viene de más que lo subrayemos», añadía Ana Terradillos quien, acto seguido, daba paso a las preguntas de sus colaboradores, no sin antes despedir a su invitado: «Hemos empezado la entrevista de una forma un poco malhumorada, creo que por su parte».

«Quiero que quede claro que aquí nadie, o yo al menos, he señalado a Abascal de no condenar ningún acto. Simplemente se lo he preguntado. Por cierto, si luego entrevistamos a alguien del PP o del PSOE se lo preguntaré también. Es un asunto muy importante para que nos pronunciemos. Son unos hechos que nos parecen graves y exigen la codena unánime de todos los ciudadanos. No tengo ningún interés ni ninguna intención de manipular ni de señalar a nadie», concluía la presentadora.