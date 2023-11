Ana Obregón confirma abiertamente si dará las Campanadas este año y es muy tajante

Ana Obregón ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la crónica social de este 2023. Por eso, no sería una sorpresa que la celebridad repitiese en la tarea de dar la bienvenida al año nuevo en televisión. Si conocíamos que era apartada como presentadora de Telepasión estas Navidades, ahora conocemos que la bióloga habría dicho que no a dar las Campanadas por un importante motivo.

Ana Obregón fue la encargada de dar las Campanadas para TVE en 2020 junto a Anne Igartiburu y el año pasado junto a Los Morancos. Sin embargo, la cadena pública se habría encontrado con una respuesta de la bióloga algo inesperada. La última aparición de la personalidad televisiva ha sido en un evento organizado por La Cabine, la firma cosmética de la que es embajadora desde hace cinco años, donde se mostró muy ilusionada por estas fechas tan especiales. Y ha revelado por qué no estará este año en las Campanadas.

La razón por la que Ana Obregón se niega a presentar las Campanadas

Se trata de las primeras navidades que pasa junto a Ana Sandra, la pequeña de la familia, y son momentos emocionantes para Ana Obregón. «Yo llevaba como tres años sin un árbol de Navidad ni una luz y ya está puesto todo. Su cara cuando lo ha visto ha sido espectacular«, explicó la actriz en declaraciones a los medios congregados en dicho evento, asegurando que ha recuperado el espíritu navideño.

Entonces, ante las dudas sobre su participación en la noche más esperada del año, Ana se pronunció de forma tajante. «He dicho que no a todo porque no me quiero separar de mi niña es su primer año», confesó la bióloga a los periodistas en el evento. «Ya sé que estará dormidita pero me da igual, yo quiero estar a su lado mirándola y eso no me lo quita ni la Puerta del Sol que lo he hecho no sé cuantos mil años», insistió sobre su decisión.

«Con mi hijo no pude porque trabajaba muchísimo y estaba ahí todo el día metida en Prado del Rey», apuntó Obregón, que aún se emociona al recordar a su hijo Aless, que falleció de cáncer en 2020. Desde que atravesó esa dura pérdida, la actriz nunca había estado tan feliz como lo está ahora junto a su nieta, a la que ella llama ‘Anita’ de forma cariñosa. Tanto es el cariño que no se separará de ella, ni para dar la bienvenida al 2024.