Alfonso Arús apunta al causante de la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra: «Lamentablemente…»

La ruptura de Aitana con Sebastián Yatra ha llegado hasta el plató de ‘Aruser@s’. Alfonso Arús, el presentador del magacín de La Sexta, aprovechó este martes por la mañana para pronunciarse sobre la mediática separación. Fue entonces cuando el periodista reveló conocer el motivo detrás de este desamor, del que ya se rumoreaba desde hace tiempo.

Hace pocas horas desde que Sebastián Yatra confirmó su ruptura con Aitana ante los medios. Poco después, Aitana salía al escenario en un concierto de su gira en Colombia, donde no pudo contener las lágrimas. ‘Aruseros’ repasó este martes las imágenes de la artista derrumbándose. «Antes de salir al show mi padre me ha empezado a decir un montón de frases bonitas de TikTok, porque hoy emocionalmente no estoy tan bien», explicó Aitana a su público.

Tras ver los vídeos sobre el fin de la relación de la pareja, la mesa de debate de ‘Aruseros’ se llenó de teorías y comentarios. Sin embargo, destacó por encima de todas la del conductor del programa, Alfonso Arús. El periodista aseguró a sus colaboradores que tenía la teoría definitiva que confirmaba «una vez más» la ruptura de la pareja.

Alfonso Arús se moja sobre la ruptura de Aitana

Las imágenes de la artista llorando en pleno concierto no pasaron desapercibidas para el presentador de ‘Aruseros’. «A mi me parece muy bien que los cantantes tengan sus momentos de debilidad y tengan sus altos y bajos», comenzó el periodista antes de soltar la bomba. Alfonso Arús destacó como insólito el hecho de que ambos cantantes se hayan expresado de forma tan abierta antes sus seguidores sobre el fin de su relación.

«Esto es nuevo. Cuando yo era pequeño te digo yo que no sabías nunca si el cantante había roto, no había roto, si tenía problemas o si le había dejado la novia o no», explicó el presentador de La Sexta. Fue entonces cuando rescató una de sus viejas teorías sobre la cantante, que supuestamente explica el abrupto fin de la pareja. «Lamentablemente, se confirma mi teoría. Yo siempre lo he dicho, que una pareja de cantantes… mal presagio, menos Sergio y Estíbaliz, que siempre estuvieron juntos», sentenció Arus.

«Rosalía y Rauw, mal; Aitana y Yatra, mal; Mariah Carey y Luis Miguel, mal. Es que rompen siempre», apuntó el periodista, que insistió en que las parejas de cantantes rara vez sobreviven. Para zanjar el tema sobre la vida amorosa de la intérprete de ‘Las Babys’, Alfonso Arús le lanzó un consejo: «Búscate otra tecla diferente que no sea un cantante».