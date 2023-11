Álex González, expareja de Chenoa, hace este claro pronunciamiento sobre su separación

Corría el año 2005, un año después de su dolorosa ruptura con David Bisbal, cuando Chenoa recuperaba de nuevo la ilusión en los brazos del popular actor Álex González, quien por aquel entonces daba sus primeros pasos en el mundo de la interpretación.

La pareja hizo oficial su relación en los Premios Goya 2006, cuando posaron en la alfombra roja de lo más enamorados. Sin embargo, apenas 12 meses después, el actor y la cantante ponían fin a su historia de amor. Pese a esto, el cariño entre ambos ha permanecido a lo largo de los años. Y cada vez que la prensa les ha preguntado por el otro, solo tienen buenas palabras. Y así ha vuelto a suceder.

Chenoa se ha convertido en la protagonista de los últimos días después de que el programa ‘Fiesta’ hiciese pública su separación de Miguel Sánchez Encinas. Una ruptura que tiene lugar apenas año y medio después de su boda. Un complicado momento personal para la cantante que coincide con un excelente momento profesional, a punto de estrenarse como presentadora en ‘OT 2023’ el próximo lunes 20 de noviembre.

El mensaje de Álex González a su ex Chenoa tras su separación

Esta noticia ha pillado completamente por sorpresa a Álex González, que se ha enterado por la prensa de la separación de su expareja. El actor acudía este lunes a los Premios BMW de Pintura en el Teatro Real, y allí era informado por los reporteros de Europa Press sobre la noticia del fin de semana. «No lo sabía la verdad. Lo siento», se ha limitado a decir el que fuera protagonista de ‘El Príncipe’.

Además, no ha dudado en mandar un cariñoso mensaje a su ex. Poniendo de manifiesto así su excelente relación: «Es amiga mía y por supuesto que le deseo lo mejor». «Pero yo que te puedo decir sobre esto», ha añadido, demostrando que, precisamente por el cariño que le tiene, prefiere ser cauto y no decir nada más al respecto.

A diferencia de Chenoa, a Álex González la suerte le sonríe. Y es que recientemente ha sido pillado en actitud muy cariñosa con una joven llamada Camila Rojido con la que se le ha visto en numerosas ocasiones por las calles de Madrid. Al preguntarle por ella, el actor ha respondido escuetamente: «Estoy fenomenal, muchas gracias». Pero su gran sonrisa lo dice todo. Con ella ha conseguido recuperar la ilusión tras su ruptura en febrero con María Pedraza.