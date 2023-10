Una soltera deja planchado a su cita en ‘First Dates’ con lo que suelta: «Pareces Amador Rivas»

‘La que se avecina‘ es una se las series más vivas del momento. La comedia de Telecinco lleva años en pantalla y sus personajes se han hecho reconocidos por toda España. Uno de ellos es Amador Rivas, interpretado por Pablo Chiapella, que se ha colado hasta en el restaurante de ‘First Dates‘ durante una cita.

Todo tía lugar en la cita que le preparaba el programa a Vanesa y Sergio. Ella, nada más entrar al restaurante, se quedaba en shock mirando a Laura Boado. «¿A mí de qué me suenas…?», se preguntaba la joven para acabar contestándose a sí misma: «De ‘La isla de las tentaciones'».

La madrileña le contaba a Laura que había acudido a ‘First Dates’ porque llevaba mucho tiempo soltera. «Llevo cinco años soltera y estoy buscando a un chico que se ría con mis vaciles y, que sobre todo, que no mienta porque no puedo con las mentiras», le explicaba a la presentadora del programa.

Para ella, ‘First Dates’ había contactado con Sergio, que se definía él mismo: «Soy un tipo apasionado por el mundo de la música y he hecho mis pinitos en el mundo de la radio y el rap». Él desde el primer momento sí sintió atracción por Vanesa, pero la cosa no fue mutua. Aun así, ambos decidían sentarse a cenar.

«Pareces Amador Rivas, ¿Cuántas hojas tiene ese curriculum?»

Era durante su conversación cuando Sergio le contaba a su cita los trabajos que había tenido: «He trabajado siempre de atención al cliente, en un montón de sitios, incluso, en Parques Temáticos. He sido locutor de radio, he entrevistado a un rapero muy famoso, hago equitación, pinto cuadros, me flipa la cocina y ha hecho hasta faldas para colegios».

Vanesa no daba crédito por todos los trabajos que había ejercido su cita de ‘First Dates’. es más, hasta lo comparaba con uno de los personajes de ‘La que se avecina’: «Pareces Amador Rivas, ¿Cuántas hojas tiene ese curriculum? Te vas a quedar sin tinta en la impresora». «Mis amigos me lo dicen mucho, me preguntan que qué me falta por hacer, pero me gustaría ser Guardia Civil, que es mi plan A, el B es la música», contestaba él.