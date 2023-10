Un exdirectivo de Mediaset destapa el origen del despido de Carlota Corredera en ‘Sálvame’

Hace unos meses, Carlota Corredera reconocía en una entrevista que su posicionamiento a favor de Rocío Carrasco y del feminismo le había costado su trabajo en Telecinco. La presentadora gallega decidía dar un cambio de rumbo a su vida profesional. De esta forma, emprendía una nueva aventura al ponerse al frente de su propio podcast: ‘Superlativas’.

«No me puedo arrepentir de algo que he elegido voluntariamente. De haber podido hablar en horario de máxima audiencia de la violencia de género y del feminismo. Aunque me ha costado mi puesto en Mediaset y en la tele», lamentaba en una entrevista concedida a ‘El País’.

Al parecer, cuando las audiencias empezaron a bajar en ‘Sálvame’ todos echaron la culpa, erróneamente, a Carlota Corredera. Por lo que decidieron prescindir de su presencia en el programa. Sin embargo, en estos momentos, cualquier directivo de Mediaset daría lo que fuera por recuperar esos supuestos bajos datos de audiencia.

«Hubo algún problema con Carlota Corredera, enarboló una bandera excesiva»

En una entrevista para Radio Isla Cristina, Baldomero Toscano, exdirector de producción de programas de Mediaset, se ha pronunciado sobre el papel de Carlota Corredera y el tratamiento del caso de Rocío Carrasco. «Hubo algún problema con Carlota, enarboló una bandera excesiva. Y con Rocío Carrasco creo que la cadena cometió un error. El argumento era necesario, denunciar el maltrato», opina Toscano.

Las palabras tanto de la presentadora como de este exdirectivo confirman lo que era un secreto a voces, que en Telecinco se valoró negativamente ese excesivo posicionamiento de la viguesa. Sin embargo, no fue la única que se posicionó claramente del lado de la hija de Rocío Jurado y, sin embargo, fue la que pagó el pato.