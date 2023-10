Susanna Griso le pregunta a Imanol Arias por su guerra con Hacienda y responde abiertamente

Imanol Arias ha visitado este martes 10 de octubre el plató de ‘Espejo Público‘ con motivo del estreno de su nuevo espectáculo teatral: «Muerte de un viajante». El actor ha hecho balance frente a Susanna Griso de su carrera profesional, de la relación con sus hijos y hasta se ha pronunciado sobre sus problemas legales, dado que está imputado por el Caso Nummaria, por el que le piden 27 años de cárcel y 10 millones de multa por delitos contra la Hacienda Pública.

Tras hablar sobre su trayectoria profesional, Susanna Griso no se ha cortado a la hora de preguntar a Imanol Arias por sus problemas con Hacienda. «Voy a tener que dejar esta entrevista porque si no incumplo y ya sabes que en televisión… pero no te he preguntado por tus problemas fiscales. Y la última vez que nos vimos me dijiste: «Lo estoy encarrilando y tenemos que hablar de eso». Se comentó mucho cuando saltó la noticia…», le ha comentado la presentadora, dando pie a que el actor dijera algo al respecto.

«Se retrasó el juicio, pero yo ya he llegado a un acuerdo. Está todo solucionado», ha anunciado Imanol Arias. El actor ha querido dejar claro en ‘Espejo Público’ que ya no tiene de qué preocuparse: «Lo importante es que los errores que se hayan podido cometer se han subsanado con todos los intereses. Es lo más duro y además aceptando que en vez de pararse el proceso se han ido acumulando años».

«Lo que pasa es que el juicio se retrasa. Hay muchas lagunas aún en ese juicio con muchos procesos y, mientras tanto, yo estoy feliz y tranquilo y ya está», ha añadido Imanol Arias. Por su lado, Susanna Griso ha aprovechado para pedirle una entrevista en unos meses: «Cuando se celebre el juicio hablamos de eso si te parece». Mientras, el actor, ha hecho un llamamiento a la audiencia del matinal de Antena 3: «Aconsejo a la gente que se entere bien y pague bien a Hacienda porque es tremendo… Estamos muy indefensos ante ella, de verdad».

Imanol Arias: «El final de ‘Cuéntame’ es un final vital. Son 23 años dedicados a lo mismo»

Imanol Arias también ha hablado de otros temas, como la relación que mantiene con sus hijos, fruto de su relación con Pastora Vega. «Yo a mis hijos les he querido muchísimo. He sido un padre muy coetáneo, íbamos a trabajar a Buenos Aires y a Jon le llevábamos y le matriculábamos allí. Le llevaba al colegio, siempre he estado con ellos. La gran sorpresa de ellos es que podían haber sido mimados o idiotas y no lo son», ha dicho al respecto.

Sobre el final de ‘Cuéntame’, el actor ha reconocido que se trata de un gran cambio en su vida, dado que ahora va a dedicarse a otras cosas completamente distintas: «Es un final vital. Son 23 años dedicados a lo mismo. Se ha abierto una puerta y en una circunstancia y edad. Estoy muy tranquilo y disfrutando».