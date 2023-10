Sobera dilucida si Jorge Javier Vázquez será el presentador de ‘Supervivientes 2024’

Tras la cancelación de ‘Cuentos Chinos’ y, sobre todo, tras quitarle la conducción de ‘GH VIP’, muchos se preguntan si Jorge Javier Vázquez estará al frente de la próxima edición de ‘Supervivientes 2024’ o si también será apartado por Mediaset tras doce años a los mandos del reality estrella.

Pues bien, en una entrevista para FórmulaTV, Carlos Sobera se ha pronunciado sobre si ve posible que los directivos decidan entregarle a él las galas y no a Jorge. «Lo dudo, pero, bueno, yo he cogido el testigo varias veces con Jorge al que siempre le digo que se pone malo en los peores momentos porque luego me toca a mí. La última edición cayó enfermo; en seis o siete programas le sustituí. Y la edición anterior (2022) se puso enfermo Jorge y Ion Aramendi y me hice la semana entera», ha recordado.

Al hilo, el comunicador vasco barrunta que su compañero sí estará en ‘Supervivientes 2024’: «Creo que Jorge Javier Vázquez estará en ‘Supervivientes‘ y no creo que Mediaset pierda un talento como el de Jorge, que es inmenso». «No hay que tener miedo en este sentido», ha advertido a modo de mensaje tranquilizador para quienes les preocupa que no vaya a ser el presentador.

Además, respecto a si va a estar él, asegura que no es algo que esté en su mano. «Dios dirá o Alessandro Salem (Consejero Delegado de Mediaset) dirá», ha declarado sin rodeos. En ese sentido, Carlos Sobera reconoce que «Mediaset tiene un criterio muy bueno de actuación con sus presentadores y consensua qué es lo que nos apetece hacer». «Cuando te ofrecen un formato, te preguntan si estás incómodo. Aquí no se impone nada a nadie. Un presentador haciendo un producto que no quiere es lo peor que puede pasar y eso traspasa la pantalla», sentencia.

Por otro lado, Sobera también se moja en el citado medio acerca del rosario de fracasos que está encadenando Telecinco esta temporada. «Estamos teniendo un problema de enganche con el público. Por alguna razón, el público ha optado por otras cadenas, pero el agua volverá a su cauce. Hay que tener paciencia y no se pierde la esperanza ni la ilusión ni en la directiva ni en nosotros los profesionales. Algún día lo lograremos», afirma.

A su juicio, la caída del consumo televisivo tiene su origen en que la gente, especialmente el target juvenil, «se va a otro tipo de ventanas» porque su consumo es «más personal, intimista y egoísta». «Nadie soporta ya tener que estar a una hora puntual o nadie tiene paciencia para esperar una semana para ver el desarrollo de una serie en televisión», valora.