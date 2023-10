La accidentada entrevista de Sonsoles Ónega a Pastora Soler en directo: «Dios mío»

Las cosas del directo es lo que tienen. Sonsoles Ónega ha vivido este viernes un momento de gran susto en pleno directo en ‘Y ahora Sonsoles‘ después de que una mujer del público sufriera una caída.

Todo sucedía mientras Ónega entrevistaba a Pastora Soler en ‘Y ahora Sonsoles’ y las cámaras no enfocaban al público del programa. Así, mientras la cantante recordaba cómo ella empezó en el mundo de la música desde muy pequeña.

En ese momento, Sonsoles Ónega le preguntaba a Pastora Soler si la fama pesa. Y cuando la cantante estaba respondiéndola algo hacía que la presentadora paralizara la entrevista preocupada por lo que estaba sucediendo en el plató.

«Ay, ay, ay», decía la comunicadora justo después de escuchar un estruendo. «Una señora que se ha tropezado. Pobre, porque además estaba tosiendo, no sé si te has dado cuenta Pastora, y se ha levantado y justo se ha tropezado. Madre mía. Pero está bien, me están diciendo que está bien«, explicaba la presentadora.

«Qué susto. Pero son cosas que pasan en directo», expresaba por su parte Pastora Soler mientras ambas se habían levantado del sofá del susto y preocupadas por el estado de la mujer que se había caído. «Ay dios mío que susto me he dado. Pero está todo bien. ¿Si no? Estas cosas pasan. También te habrá pasado en tus conciertos. A ti misma te pasó de hecho», añadía Sonsoles tratando de seguir con la entrevista.

De ese modo, Sonsoles Ónega enlazaba este incidente de la señora del público con el momento en el que Pastora Soler sufrió un problema que le impidió seguir cantando y tuvo que retirarse temporalmente del mundo de la música. «En ese momento no se hablaba de cuando alguien público tenía un problema de salud mental. Yo decidí compartir con la gente la verdad de lo que me estaba pasando», recordaba la cantante.