El programa ‘Fiesta’ de Emma García en Telecinco plantea despedir a estos dos colaboradores

‘Fiesta’ arrancaba este domingo 8 de octubre con un inquietante mensaje de la dirección del programa a dos de sus colaboradores más veteranos. «Ha llegado una información a ‘Fiesta’ que afecta directamente de manera negativa a Marisa Martín-Blázquez y Aurelio Manzano. Son dos de los invitados a la boda de Isa P. Si acudís a esa boda, os quedáis sin trabajo», informaban desde el programa presentado por Emma García.

Dos horas después de este misterioso mensaje, era el propio Aurelio Manzano el que explicaba lo sucedido: «Yo tengo una buena relación de amistad con Isa P, pero también tengo una amistad muy buena con su representante. En una conversación, le digo: ‘Al día siguiente hay ‘Fiesta’. ¿Qué puedo contar?'».

«Me dicen que Isa no quiere que nadie salga a hacer conexiones, quiere que la gente esté en la boda, la disfruten y no salga. Después de todas las preguntas que yo le hago, me dice: ‘Yo preferiría, si puede ser, que ese fin de semana no fueras a ‘Fiesta'». Ella tenía confianza para decirme eso», explicaba el colaborador venezolano sobre su conversación con la representante de la hija de Isabel Pantoja.

Aurelio Manzano, que estaba dispuesto a no acudir a ‘Fiesta’ por ir el enlace de Isa Pantoja y Asraf Beno, finalmente no asistirá a la boda por el percance que ha sufrido recientemente y por el que va en muletas. Una difícil tesitura en la que solo habrían puesto a Aurelio y a Marisa Martín-Blázquez.

Por lo tanto, el resto de colaboradores invitados, acudirán a su cita con el programa sin ninguna petición por parte de los novios. Así como sin ninguna penalización por no asistir a su puesto de trabajo. Será el próximo viernes 13 de octubre cuando Isa y Asraf se den, por fin, el ‘sí, quiero’ en Sevilla. El enlace contará con destacadas ausencias, como la madre y el hermano de la joven, con los que no tiene muy buena relación.