Conmoción en el equipo de ‘La que se avecina’ por José Luis Gil tras su preocupante estado

El próximo mes de noviembre se cumplirán dos años del ictus que sufrió José Luis Gil y del que todavía se está recuperando. Gracias a su familia y a sus amigos vamos conociendo a cuentagotas el estado de salud del querido actor de ‘La que se avecina’. Hace unos días, era su hija Irene, convertida en portavoz de la familia, la que explicaba la difícil situación que atraviesa su padre.

Agradeciendo las innumerables muestras de cariño que recibe a diario de sus seguidores, Irene Gil se sinceró sobre el durísimo trance que están atravesando y que, como es lógico, les está costando asumir. «Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma», reconocía la joven a través de su perfil de Instagram.

«Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto», concluía la hija de José Luis Gil. De esta forma, daba a entender que la vida del actor ya no volverá a ser la misma, y que es muy poco probable que volvamos a verle en la piel de Enrique Pastor en la serie ‘La que se avecina’, que era la gran esperanza de todos sus seguidores, y también de sus compañeros.

Alberto Caballero: «A José Luis Gil lo vamos a esperar siempre»

A pesar del pesimista mensaje de su hija, el director de la serie, Alberto Caballero, no tira la toalla. Tal y como ha dicho él mismo: «A Jose lo vamos a esperar siempre y esperemos que llegue un momento que dejemos de esperarle porque llegue. No soy muy de frases hechas pero la esperanza es lo último que se pierde».

No obstante reconoce que «sabemos que es difícil. Es un proceso lento, en muchos ratos no hay avances pero está en ello, peleando y con la energía de todo el grupo. Realmente todos estamos como locos porque vuelva. Es el espíritu de la serie, nuestro actor fetiche. No tiene ninguna utilizad perder la esperanza».

«No ha estado en la temporada 13, no ha podido estar en la 14, y bueno… no nos aventuremos a decir qué va a pasar en la 15 pero estamos dispuestos a seguir haciendo ‘La que se avecina’ hasta que se pueda reincorporar, es una amenaza. Todo el ánimo para José», ha concluido Alberto Caballero en declaraciones a Europa Press.

A Pablo Chiapella el mensaje de Irene le dejó «bastante ploff»

Por su parte, Carlos Areces, otro de los compañeros de José Luis Gil en la ficción de Telecinco, ha definido lo que le ha pasado al actor como «una ostia de realidad de las que a veces da la vida». «A mí me habían comentado que su recuperación era complicada. Es terrible, porque además no es tan mayor, hubiera tenido vida profesional bastante más larga», ha lamentado. Además, desea a su familia que lleven este duro trance «lo mejor posible».

Otro de los protagonistas de ‘La que se avecina’, Pablo Chiapella, también se ha pronunciado sobre el duro mensaje de Irene Gil ante los reporteros de Europa Press. Para el actor, la publicación de la joven le ha dejado «bastante ploff», aunque no le ha pillado por sorpresa, ya que, «era una cosa más o menos sabida para los que seguíamos de cerca, no con él directamente, sino intentando estar al tanto».

«Él está bien pero igual tiene que plantearse la vida de otra manera. Lo siento muchísimo por él, porque José Luis es un compañero extraordinario y un actor como la copa de un pino al que de repente le han quitado la herramienta y tiene que rehacerse. Pero bueno, vamos a pensar en positivo y pensar un poquito con esperanza, que se pueda revertir en la medida de lo posible», ha dicho Chiapella, confesando que, pese a todo, «en la foto le he visto fuerte y muy bien».

Las cariñosas palabras de Carlota Boza hacia su compañero

Más discreto se ha mostrado Jordi Sánchez, quien nos ha regalado momentos divertidísimos junto a José Luis Gil en la ficción. El actor reconoce que «es un tema muy complicado y delicado. Es la familia la que decide y nosotros estaremos a su lado. Apoyo y cariño siempre, es indiscutible, pero no me gusta hablar de esto. Es su vida privada y no quiero entrar ahí».

Por último, Carlota Boza también ha tenido unas cariñosas palabras hacia su compañero: «Le adoramos todos los que hemos trabajado con él. Siempre me ha parecido una persona brillante, era un ejemplo a seguir en todo. Le veíais en teatro y era magnífico, luego como persona, increíble también. Tenía una labia, una simpatía especial».