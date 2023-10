Carlota Boza (‘La que se avecina’) se moja de este modo sobre Daniel Sancho: «Nunca le desearía…»

El caso de Daniel Sancho tras el presunto asesinato de Edwin Arrieta ha sido, sin ninguna duda, el tema más comentado y analizado del verano. El hijo de Rodolfo Sancho sigue en Tailandia en prisión a la espera de juicio y mientras tanto en España son muchos los rostros que se siguen pronunciando sobre el caso. En esta ocasión Carlota Boza, actriz de ‘La que se avecina’.

«Es tan fuerte que parece irreal. Es tan fuerte que haya pasado eso…», ha comentado a los micrófonos de Europa Press. Carlota Boza ha aclarado que no conocía a Daniel Sancho antes de que se diera a conocer el caso: «No lo conocía hasta que salió la noticia. Parece de una película, no parece que esto pueda pasar ahora mismo en el presente que vivimos. Es muy fuerte».

«En ningún caso nunca la desearía una pena de muerte»

La actriz de ‘La que se avecina’ incluso ha dejado claro que en cuestión de meses o años empezaremos a ver como surgen películas sobre el asesinato de Edwin Arrieta: «Esto sería una peli. No hace falta imaginar nada, es escribir tal cual está pasando. Muy probablemente, si hay una persona inteligente, en un par de años tenemos la película hecha. El documental de Netflix 100%, eso va a existir».

Es más, Carlota Boza no ha descartado que en el caso de que en España no se cree ninguna película sobre Daniel Sancho y el asesinato de Edwin Arrieta, pueda producirse en otro país: «Siendo un caso que ha sido tan mediático a nivel internacional, es que si no se nos ocurre a nosotros se le ocurre a otro país».

Eso sí, pese a la gravedad del caso, ha sentenciado que en ningún momento condenaría ni a Daniel Sancho ni a nadie a pena de muerte: «Es un tema muy difícil. Yo lo he hablado con gente y, por ejemplo, en ningún caso nunca la desearía una pena de muerte a nadie. Igual que castigo la muerte de una persona, tampoco puedo proporcionarle la muerte a otra».