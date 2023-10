Carlos Sobera, sobre ‘El Musical de tu vida’: «Hemos desacostumbrado al público a programas blancos»

Carlos Sobera se encuentra en su mejor momento profesional después de no haber parado de encadenas proyectos en Mediaset en los últimos años. El último de ellos es ‘El musical de tu vida’, el programa que hace un repaso a la vida de sus invitados a través de espectáculos musicales creados para cada invitado.

Un programa producido por Globomedia (The Mediapro Studio) que ha llegado al prime time de los miércoles de Telecinco en esta nueva etapa de la cadena de Mediaset. Tras entrevistar a Ana Obregón, Manuel Benítez el Cordobés o Pepe Rodríguez, Carlos Sobera recibirá este miércoles a Loles León y próximamente a Paulina Rubio, Tamara Falcó y Loles León.

‘El musical de tu vida’ es la adaptación del formato belga ‘The Musical of your Life’, que combina el talk show con la superproducción clásica del género musical al más puro estilo Broadway. Un formato «necesario» en la televisión actual en boca de Carlos Sobera.

En El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con Carlos Sobera sobre este apasionante nuevo reto en su carrera como presentador. Pero además de ‘El musical de tu vida’ hablamos con el presentador de la crisis que atraviesa Telecinco, sobre la cancelación de ‘Cuentos chinos’ de Jorge Javier Vázquez y sobre ‘GH VIP’.

Has estrenado nueva etapa al frente de ‘El musical de tu vida’, ¿cómo te encuentras en este formato?

Estoy encantado. Es un formato muy divertido de hacer y muy necesario porque es un tipo de televisión que hacía tiempo que estaba un poco abandonada que es la de la entrevista en profundidad con un tono amable y positivo. Y además con el tamiz que le da el aspecto musical que me parece muy curioso, divertido y muy enriquecedor desde el punto de vista artístico.

A lo largo de la historia se han hecho muchos programas de entrevista, ¿Qué crees que aporta de nuevo y diferente ‘El musical de tu vida?

Para mí tiene varias cosas distintas. Tiene una puesta en escena espectacular que no es lo habitual en los programas de entrevistas. Y luego la aportación del musical como un elemento dinamizador de la entrevista y también clarificador porque para los momentos musicales eligen siempre los momentos más importantes de la vida del invitado y se ilustran con una documentación que es exhaustiva. Cuando se reproduce el cine en el que el Cordobés y su mujer se encontraron se reproduce con una exactitud absoluta o cuando entramos en la cocina de la madre de Pepe Rodríguez, la cocina es exactamente igual que tenían cuando él era un chavalín.

Y luego aunque no es tan novedoso, con respecto al panorama actual de la tele, si que llama la atención que la entrevista tenga un clima de confianza, de relax, de intimidad que hace que los famosos cuenten cosas que habitualmente no cuentan. Al final los famosos generalmente cuando van a programas van a promocionar sus cosas y aquí vienen a repasar y a hablar de su historia y su vida personal y profesional.

¿Cuándo te ofrecieron el proyecto que fue lo primero que pensaste y que te hizo decir que sí?

Lo primero que pensé fue que era un programa bonito, atractivo, diferente y creo que eso era motivo más que suficiente como para meterse en la aventura. A pesar de que tenía algunos inconvenientes como ‘uhh dependemos mucho del invitado’ porque hay invitados que interesan más que otros, y dependemos mucho de la actitud de los invitados porque hay algunos que se abren más que otros.

Y luego que es un programa muy blanco y hemos desacostumbrado al público a programas tan blancos. No ya en el género de las entrevistas, sino en informativos, en magacines y en todos los programas están llenos de cosas terribles y tremendas. Esto es como entrar en el Nirvana y en la salud mental más absoluta. Pero me parecía un programa muy necesario de hacer por todo eso por ser distinto, novedoso y sobre todo blanco y familiar y es un tipo de televisión que me gusta mucho.

Gracias a ‘Volverte a ver’ pudimos verte en otra faceta y ahora aquí en ‘El musical de tu vida’ también te vemos una faceta mucho más emotiva. ¿Cómo llevas los momentos de emoción e intentar seguir sin que se te note?

Es duro, pero se me nota. Yo soy un tío muy empático. No soy nada frío. A mi me conmueven las cosas que me cuentan con verdad. Me pasaba en ‘Volverte a ver’ donde el dramatismo era tremendo porque me contaban historias que ponían la piel de gallina. Y en este caso me ha pasado porque de repente la música ayuda mucho a crear estados de ánimo. Ha habido momentos musicales donde se ha puesto de manifiesto el dolor de nuestros invitados por una muerte, por una desaparición o una pérdida y ves al invitado llorar y te contagias porque la música te crea esa emoción. Pero yo no pienso en ningún momento voy a aguantar el tipo, pienso en dejarse llevar. La entrevista es lo que es y nos lleva a donde nos lleva y ya recuperaremos el tono amable cuando sea y el propio invitado lo hace. La vida no es un valle de lágrimas pero de vez en cuando hay que llorar y no pasa nada por hacerlo.

De todos los invitados que han pasado por esta primera temporada de ‘El musical de tu vida’, ¿Quién te ha sorprendido más y por qué?

Pues elegiría a dos. Por un lado a Manuel Benítez el Cordobés, yo ya lo intuía, pero me pareció un hombre bueno en el sentido íntegro de la palabra. Me pareció un buen hombre, con un sentido común aplastante y con un sentido vital muy recomendable. Y luego Paulina Rubio porque ella nos tiene acostumbrados a una imagen frívola que yo creo que muchas veces ella misma la potencia y lo ha fomentado y en este programa vamos a ver a una Paulina diferente. Aparece la Paulina mamá, la Paulina ex esposa, la mujer empoderada con sus problemas, sus inquietudes y virtudes y lo confiesa con desparpajo, sin cortase un pelo y con grandes dosis de sentido común. En ese sentido me sorprendió porque cuando decía a la gente va a venir Paulina Rubio me decían prepárate. Y no, Paulina estuvo descomunal.

¿A quiénes nos quedan por ver en ‘El musical de tu vida’?

Quedan cuatro programas porque hemos grabado ocho. Y si hay más, que los habrá, grabaremos otros ocho pero habría que esperar mínimo tres meses por las exigencias de producción. Y nos quedan, Paulina Rubio, Miguel Bosé, Tamara Falcó y Loles León, que es una show woman y además su programa fue el primero que grabamos y fue una experiencia maravillosa porque ella estuvo soberbia.

¿De quién te gustaría que hicieran un musical de su vida, a quién te gustaría tener en el programa?

A mí hay muchísima gente que me hace ilusión tenerla. En el campo de la televisión y el cine me gustaría tener a alguien como Penélope Cruz o Antonio Banderas. En el campo del deporte me encantaría tener a Pau Gasol, Rafa Nadal o Miguel Indurain. Y luego me gustaría tener a alguien que venga de mundos diferentes como el de la literatura o la dirección cinematográfica. Hay mucha gente a la que admiro. Y también me parecería interesante tener a alguien que fuera de nuestra cultura pero no necesariamente español porque creo que tendría muchas cosas que aportar. Se me ocurre por ejemplo Mario Vargas Llosa.

Cuando se estrenó la primera promo y se te vio cantando que es la parte de la cabecera se criticó mucho. ¿Cómo llevaste las críticas? ¿Te hubiera gustado poder haber cantado más?

Yo no soy cantante, que recuerde no he publicado ningún disco (risas). Pero si que canto en el teatro y no se me da más. En el caso de aquella promo las críticas venían sobre todo porque era una cabecera que estaba desincronizada, iba por un lado la imagen y por otro la voz. En cualquier caso yo tengo muchos años encima y sé que las críticas hay que aceptarlas como vienen y aprender de ellas. Bienvenidas sean las críticas, a mi no me enfadan, estoy receptivo para analizarlas y aquello que me puede venir bien para aprender y mejorar lo utilizo.

Pero nunca hubo ninguna idea de que yo cantara o bailara porque no me dedico a ello profesionalmente. Puedo hacerlo pero en el formato original el presentador no se dedica a eso.

Es un programa que lleva mucho trabajo detrás. ¿Te da pena ver que las audiencias no están siendo algo mejores para un formato así?

Es que nunca sabe uno cual debería ser la audiencia de un programa. Si tengo la sensación de que por la factura del producto, por la calidad, por la puesta en escena, la belleza de los números musicales, por la calidad de los invitados y el tono de la entrevista que el programa debería estar en un 13 o un 14%, que ahora mismo esos datos es como hacer hace cinco años un 20%. Ya no se puede aspirar a hacer las cifras de antes.

Pero el público necesita un tiempo para volver a Telecinco, necesita un tiempo para aceptar nuevas fórmulas que le estamos proponiendo y que suponen un cambio en la forma de hacer televisión o al menos desde Telecinco. Ya veremos, el tiempo nos dirá si la siembra merece la pena y si el público acepta. Pero hay que tener paciencia y tranquilidad y si no lo acepta y hay otras cosas que le gustan más hay que aceptarlo también y reconocer que nosotros buscamos entretener al público y si no le entretenemos a otra cosa mariposa.

Carlos Sobera en ‘El musical de tu vida’.

En este sentido, Mediaset y Telecinco en particular está atravesando una crisis de audiencia, ¿qué crees que está pasando para que el público haya desconectado de la cadena?

Yo pienso que el bajón de audiencia es general en todas las cadenas. La semana pasada si te fijas en las audiencias del miércoles nosotros apenas llegamos al 8%, ‘The floor’ en Antena 3 no pasa del 11%, la serie de La 1 no alcanzó el 7% y todos los formatos estuvieron por debajo del millón de espectadores. Hay un bajón general de consumo en todos los canales. Cada vez está más fragmentada la audiencia y el consumo. Y luego es indudable de que este fenómeno en el caso de Telecinco se recrudece porque venimos de una bajada progresiva de audiencia.

Algunos achacan su crisis de audiencia al fin de ‘Sálvame’. ¿Cómo valoras su desaparición y qué crees que tiene que hacer Telecinco para volver a resurgir?

Es verdad que hay muchos que lo achacan a la desaparición de ‘Sálvame’. Yo pienso que no, yo creo que en su momento ‘Sálvame’ fue un programa maravilloso y que tuvo unas audiencias estupendas pero poco a poco también fue perdiendo fuelle y presencia tanto en el prime time y el day-time. Al final las audiencias de Ana Rosa tampoco están muy por debajo de lo que hacía ‘Sálvame’ en su última etapa en alguna franja. Yo creo que la razón por la que nos dejó de ver el público tiene que ser otra. No sé cuál. Pero si creo que la única forma de recuperar audiencia es hacer buenos productos, intentar conectar con la gente, prueba-error y paciencia mucha paciencia y humildad que en la tele nadie sabe absolutamente nada y cuál es la clave del éxito.

¿Has podido hablar con Jorge Javier tras la cancelación de ‘Cuentos chinos’? ¿Qué mensaje le mandarías y cuál te gustaría que fuera su futuro en Mediaset?

Nos hemos mensajeado y le he transmitido ánimos y que esto es habitual en televisión. Que no tenemos que venirnos abajo ni desesperarnos y que me tiene para lo que me necesite. La televisión es así de complicada. De cada diez programas que estrenamos solo tiene éxito uno, dos como mucho, el resto termina fracasando. Que a mi la palabra fracaso no me gusta, simplemente hay programas que no encajan. Afortunadamente nos dedicamos al entretenimiento y que la gente se lo pase bien y si lo conseguimos bien. Y Jorge me contestó que está tranquilo y relajado y él es un gran profesional que seguirá trabajando.

Cuando tienes un éxito como él mismo lo ha tenido con ‘Sálvame’ y con los realitys o yo con ‘First Dates’ pues no puedes evitar que de repente un día la gente se canse y vea otra cosa y poco a poco vas perdiendo fuelle. Es ley de vida, nada es eterno.

Otro formato al que le está costando arrancar es a ‘GH VIP’, ¿Te hubiera gustado estar? ¿Cómo ves a Marta, Ion y ahora Lara?

Sí, si fuera por mí a mi me habría encantado. ‘GH’ es extraordinario, es un buque insignia como ‘Supervivientes’ o como ‘MasterChef’ de los que en el mercado internacional quedan media docena. Hacer un formato así siempre te gusta. Pero creo que está muy bien cubierto con Marta y con Ion. Y creo que la cadena tomó una buena decisión con el cambio de caras para ‘GH’ y ‘Supervivientes’ para que no parezca que estemos siempre los mismos haciendo lo mismo.

Y creo que tanto Ion como Marta lo están haciendo muy bien. El programa me parece que está muy bien pero le está pasando lo que a toda la cadena en general, que le cuesta conectar y está en unos números que deberían ser un poco mejores. Yo creo que está tres o cuatro puntos por debajo de lo que se merecería y de lo que estaría en otras circunstancias pero bueno hay que tener paciencia.

Estás en un buen momento profesional. No has parado de trabajar en los últimos años entre ‘First Dates’, ‘Supervivientes’, ‘Secret Story’, ‘Pesadilla en el paraíso’, ¿cómo lo valoras tu? ¿crees que esa sobreexposición te puede perjudicar de cara al espectador?

No lo sé, espero que no. Es verdad que desde que llegué a Mediaset me he entendido a la perfección con la directiva, hemos compartido muchos puntos de vista sobre los programas que tenía que hacer y que yo quería hacer. Ha habido un acuerdo absoluto y eso me ha dado mucha felicidad que es el estado en el que tiene que estar un presentador para hacer bien su trabajo. Cuando uno está feliz porque lo que tiene entre manos le gusta, luego las cosas salen mejor. Estoy disfrutando como un enano. Con ‘First Dates’ cada día me divierto más y luego con ‘Supervivientes’. Estoy feliz porque estoy donde debo estar, en la cadena que debo estar y equipos con los que me entiendo a la perfección.

¿Te han llegado ofertas de otras cadenas durante este tiempo y si te han llegado te lo pensarías?

No, no me pensaría nada porque estoy muy satisfecho en lo personal y en lo profesional en Mediaset. Así que no me iría ni de coña. No es dinero lo que necesito ni programas porque tengo los que quiero tener. Necesito lo que tengo que es cariño, amor, comprensión, complicidad. Eso es tan difícil de conseguir que cuando uno lo tiene lo tiene que valorar y yo lo valoro muchísimo.