TVE suspende ‘La Promesa’ de su programación la próxima semana: esta es la explicación

Hace una semana, en El Televisero ya avanzábamos que ‘La Promesa’ podría ver alterada su emisión en La 1 durante las próximas semanas con motivo de La Vuelta a España. Por el momento, esta semana, TVE ha optado por emitir todas las carreras a través de Teledeporte y La 2 mientras que La 1 será la encargada de emitirla el sábado y el domingo.

Sin embargo, TVE ha confirmado que el próximo viernes 8 de septiembre, ‘La promesa‘ si sufrirá un parón en su emisión en la cadena pública para dejar su hueco a la retransmisión de la carrera de La Vuelta.

Este nuevo parón de ‘La Promesa’ se producirá después de que esta semana la serie de TVE haya vivido un auténtico terremoto con el parto de Pía y la desaparición del bebé tras su secuestro. ¿Quién se ha llevado al bebé de la ama de llaves y por qué? Además la salud de doña Pía peligra tras el parto.

Por si fuera poco, se prepara la llegada de don Antonio Carvajal, el prometido de Martina que pone en jaque su relación con Curro. Asimismo, Jimena estudia cómo llevar a cabo su plan para que no se descubra que mintió con su embarazo.

¿Qué va a pasar en el capítulo de ‘La Promesa’ del próximo lunes?

Rómulo no trae buenas noticias de la Guardia Civil, por lo visto no van a hacer mucho por encontrar al hijo de Pía. Sin su ayuda, el servicio no sabe por dónde tirar para dar con el bebé, por lo que no les queda otra que plantar cara a la principal sospechosa: Petra. Las dudas de Cruz sobre el trabajo de Abel en sus funciones se acrecientan tras hablar con Jimena. Una vez más, la Marquesa no se quedará quieta a la hora de buscar un enfrentamiento con el amigo de Manuel.

Feliciano y Fernando van haciendo más migas ahora que el muchacho lo sirve personalmente. Las ilusiones del chico serán máximas cuando el señor deje caer una posible oferta de trabajo en Madrid. Margarita será testigo de una conversación clave entre Catalina y Lorenzo, y descubrirá que Alonso perdió parte de La Promesa en favor de su cuñado… Una información interesante que intentará utilizar a su favor.