Silvia Intxaurrondo lo vuelve a hacer con un dirigente del PP y los comentarios son unánimes

TVE alteraba este martes su programación por el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo y ofrecía un informativo especial con Carlos Franganillo y Alejandra Herranz. Pero previamente, mantenía la emisión de ‘La Hora de La 1’ con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

El programa centraba sus contenidos en el debate de investidura. Para ello, ‘La Hora de La 1′ conectaba en directo con Miguel Tellado, vicesecretario general de organización del PP. Y Silvia Intxaurrondo aprovechaba para preguntarle al dirigente del PP por cuál iba a ser el «espíritu del candidato Feijóo».

Poco a poco, la entrevista de Silvia Intxaurrondo a Miguel Tellado se iba tensionando después de que el político señalara a Pedro Sánchez de ser el culpable de que la investidura de Feijóo no salga adelante. «Señor Tellado, habrá quien piense que es porque a Alberto Núñez Feijóo no le dan los votos. Ustedes dicen que ‘renuncia a ser presidente del Gobierno’, y no, es que realmente no tiene los votos», le corregía la presentadora de ‘La Hora de La 1’.

Gran tensión entre Intxaurrondo y Miguel Tellado

Una réplica que hacía que Tellado se empezara a enfadar y estallara contra Pedro Sánchez. «A nosotros nos faltan cuatro votos y nos sobra dignidad. El que no tiene escrúpulos, principios ni valores es el PSOE», aseveraba. Además señalaba que el PP tiene 172 escaños y Sánchez 171 porque no creía que el Presidente del Gobierno «esté pensando en ceder al chantaje de Puigdemont, de la amnistía y el referéndum de independencia».

Al ver que Tellado se iba por los cerros de Úbeda y desviaba su discurso para señalar al PSOE, Silvia Intxaurrondo le pedía que le hablara de la investidura de Núñez Feijóo que era lo que tocaba este martes. Pero Tellado seguía en sus trece. Ha sido entonces cuando Marc Sala le preguntaba al político popular si ellos se sentirían cómodos al salir la investidura de Feijóo adelante con tránsfugas del PSOE como han intentado estos últimos días. «En el PSOE hay un tránsfuga, se llama Pedro Sánchez«, respondía Tellado asegurando que el Presidente era quién había abandonado los principios, valores y propuestas del PSOE.

«Habrá quien piense que en el PP hay dos tránsfugas, que llegaron desde UPN», le replicaba entonces Silvia Intxaurrondo. No. Tiene usted que saber que estos dos diputados formaban parte de una coalición electoral, formada por PP y UPN, y por lo tanto ahí no se da ningún caso de transfuguismo», le intentaba matizar Tellado. «Rompieron la disciplina de voto que les pedía UPN y después fueron a engrosar las listas del PP», insistía Intxaurrondo.

Silvia Intxaurrondo corta a Miguel Tellado: «No utilicemos expresiones gruesas»

Después de que la presentadora le preguntara porque si hablan de que tiene que gobernar el más votado en Extremadura no habían dejado que lo hiciera el PSOE; Tellado terminaba explotando contra el líder socialista. «Pedro Sánchez está dispuesto a prostituir, fíjese bien la palabra que utilizo, a prostituir la democracia y nuestra Constitución con tal de satisfacer su ego y su propio ombligo. Pedro Sánchez sólo piensa en sí mismo. Sánchez se ha convertido en un problema para la política de nuestro país», destacaba sin ningún pudor.

Ante la deriva del discurso de su invitado, Silvia Intxaurrondo trataba de cortarle para pedir que por favor no perdiera las formas. «Le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando esta entrevista«, le solicitaba la presentadora después de que Miguel Tellado le interrumpiera en varias ocasiones.

«Es que lo que está ocurriendo en nuestro país es muy grueso», replicaba Tellado. «Discúlpeme. Hablamos de todo, estamos encantados, pero con expresiones que no incluyan un lenguaje grueso«, volvía a pedirle la presentadora de ‘La Hora de La 1’.

.@SIntxaurrondo: "Le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando esta entrevista"@Mtelladof: "Lamento que no le guste mi lenguaje. Yo lo que digo es que Sánchez atenta contra nuestra democracia" pic.twitter.com/K79L1zW5U7 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 26, 2023

