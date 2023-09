Patricia Pardo responde de una vez por todas a la pregunta más repetida sobre Christian Gálvez

La relación de Patricia Pardo y Christian Gálvez sigue dando mucho que hablar después de que anunciaran que se habían casado en secreto y que iban a tener un hijo juntos. Ahora, ha sido la presentadora la que no ha dudado en hablar de su relación con el presentador y aclarar si solapó su relación con la que mantuvo con Francisco Márquez, su anterior pareja.

Ni Patricia Pardo ni Christian Gálvez son partidarios de hablar de su vida privada. No obstante, poco a poco nos han ido dando más detalles de su relación a través de sus redes sociales, donde anunciaron que se habían casado en secreto. «Decidimos que fuese una boda secreta porque somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad», ha explicado Pardo ahora en una entrevista a la revista Pronto.

Además, ha aprovechado la oportunidad para negar que su divorcio de Francisco Márquez coincidiese con el inicio de su historia de amor con el presentador de Telecinco. «Yo ya estaba divorciada desde el año 2020. No me separé, como han dicho, en el verano de 2021, y quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié. Los que inventan esas cosas hacen mucho daño», ha aclarado de una vez por todas Patricia Pardo.

Ajenos a las polémicas y las noticias que se publican sobre su relación, juntos esperan con ilusión un bebé. «Es un hombre sensible y lo veo entusiasmado con el nacimiento de nuestro hijo», ha contado Patricia Pardo sobre cómo está viendo a Christian Gálvez ante el próximo nacimiento de su primer hijo.

En su día, Gálvez también habló de los inicios de su relación con Patricia Pardo. «He tenido la fortuna de que con mi pareja fue un ‘tomamos un café’ y funcionó todo guay», explicaba el presentador sobre esa primera cita con la que será la madre de su hijo.