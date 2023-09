Laura Madrueño confiesa ahora cómo se ha sentido realmente trabajando en ‘Supervivientes’

Laura Madrueño se ha convertido este año en una de las presentadoras revelación de la temporada. Mediaset confiaba en ella como sustituta de Lara Álvarez al frente de ‘Supervivientes’ desde Hondura. Una experiencia que ya le ha marcado de por vida y de la que tiene mucho que hablar.

La presentadora se pronunciaba sobre su paso por ‘Supervivientes 2023’ este jueves en el especial de ‘Reacción en cadena‘ en el prime time de Telecinco, donde participó junto a Marta Flich y Ana Terradillos. Las tres componían en grupo de «Presentadora» para enfrentarse al de «Vecinos», compuesto por tres actores de ‘La que se avecina’: Carlota Boza, Luis Merlo y Fernando Tejero.

En el inicio del programa, Ion Aramendi presentaba a cada uno de los participantes, empezando por las comunicadoras de Telecinco. Cada una de ellas hablaba sobre los proyectos a los que iban a hacer frente en la cadena. Mientras, en el caso de Laura Madrueño, el vasco no pudo evitar referirse a su brillante debut en ‘Supervivientes’.

«Laura, yo he sido muy feliz contigo en ‘Supervivientes’. Bueno, yo y todos. Gracias porque has hecho un trabajo de diez y te lo he dicho mil veces personalmente y públicamente. Eres una tía fantástica y una gran presentadora», le espetaba el presentador de ‘Reacción en cadena’.

Las palabras de Ion Aramendi, junto a la clásica banda sonora de ‘Supervivientes’ que sonaba de fondo en el plató, conseguían emocionar a Laura Madrueño: «No me pongáis esta sintonía que me emociono. He sido muy feliz yo también». «Qué maravilla», reaccionaba Aramendi, que insistía: «Eres una tía de 10».