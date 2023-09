Joaquín Prat se engancha con Alessandro Lequio en su programa: «El manual del perfecto…»

Bertín Osborne ha vuelto a ser protagonista por sus infidelidades. Ha sido su ex mujer Fabiola Martínez la que le ha vuelto a poner en el disparadero por su entrevista en Lecturas en la que no se ha callado nada ante las nuevas amantes que han salido en los últimos tiempos. Un asunto que abordaba Joaquín Prat este jueves en ‘Vamos a ver’ y que ha provocado un tenso desencuentro con Alessandro Lequio.

Así, el programa de Telecinco informaba que además de Encarna Navarro, la ex-concursante de ‘OT’ que ha afirmado haber tenido relación con Bertín durante 15 años, habría otras tres mujeres que habrían estado con el cantante mientras su matrimonio con Fabiola seguía. «Hay una persona que dice haber mantenido una relación con Bertín durante más de dos años, hace más de ocho», aseguraba Pepe del Real. «A esta chica que dices tú, a mí me suman otras dos», apostillaba por su lado Kike Calleja.

Unas informaciones que hacían que Alessandro Lequio tratara de dar la cara por Bertín Osborne. «Pero eso no cambia el matrimonio de Fabiola. Ella se equivoca porque el matrimonio es lo que vives, no lo que de verdad ocurre», se atrevía a decir el italiano. «Ese es el argumento del infiel, ¿no?. El matrimonio es yo llego a casa, te doy un beso en la frente. Tenemos relaciones sexuales de vez en cuando, nos vamos de vacaciones juntos. Pero lo que haga yo cuando salga por la puerta de casa eso no es el matrimonio», le replicaba por su parte Joaquín Prat.

Joaquín Prat, alto y claro contra Lequio: «Es puro egoísmo»

Joaquín Prat no da crédito al argumento de Lequio sobre Bertín

Pero Alessandro Lequio seguía en sus trece al cuestionar lo que Fabiola Martínez dice en su entrevista. Y es que el conde asegura que por «muy frustrada y engañada» que se sienta Fabiola, lo importante es lo feliz que ha sido ella en su matrimonio con Bertín y todos los buenos tiempos que han vivido juntos.

«No hombre no, que vives en una mentira», le contestaba Joaquín Prat a su compañero. «Es el manual del perfecto infiel lo que está diciendo aquí Alessandro», aseguraba entonces el presentador sin cortarse. «No, es el manual del filósofo coño. Es filosofía pura y dura», se defendía Alessandro. «Puro egoísmo, querido», le soltaba Joaquín sin pensárselo.

«No, egoísmo no. ¡No!», estallaba a gritos Alessandro Lequio molesto por cómo le estaba catalogando el presentador. «Primero, ¿sabemos si es cierto lo que están diciendo? Segundo, ha estado 15 años de matrimonio feliz con Bertín y eso no hay quien lo cambie. Por mucho que salgan ahora 50 señoras diciendo: ‘Me he acostado con tu marido mientras estaba casado contigo’», volvía a opinar el colaborador de ‘Vamos a ver’.

Mientras Alessandro Lequio hablaba indignado, las caras de Joaquín Prat eran un poema. Una reacción que demostraba que el presentador estaba en completo desacuerdo con lo que estaba diciendo su compañero. Sin embargo, aunque tenía ganas de contestarle, optaba por zanjar el tema. «Llevo aquí ya tres horas. Ya no tengo cuerpo», terminaba diciendo Joaquín.