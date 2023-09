El ‘guantazo’ de Emma García a Rodolfo Sancho por lo que hace con este reportero de ‘Fiesta’

Rodolfo Sancho ya está en España tras un viaje relámpago a Tailandia para visitar a su hijo Daniel Sancho en la cárcel de Koh Samui. Y una vez más, el actor se ha mostrado bastante cortante y antipático con la prensa. De hecho, el corte que le da un reportero de ‘Fiesta’ ha hecho que Emma García se haya mostrado muy crítica con él este domingo.

Después de que María Patiño hiciera lo mismo en ‘Socialité’ y tuviera que justificarse ante los que estaban criticándola por su falta de empatía; Emma García no ha dudado en sacar la cara por su compañero José Manuel Ávila y reprender a Rodolfo Sancho por su actitud a su llegada al aeropuerto de Madrid.

Así, Rodolfo Sancho se mostraba sin ganas de hablar y responder a la prensa. «No sé porque insistís ya he dicho que no voy a hablar más», les decía a los reporteros. No obstante, no ha dudado en decir que él no ha querido blanquear nada con sus últimas declaraciones sobre lo bien que está su hijo en la cárcel de Koh Samui. Pero era después cuando se enfrentaba al reportero de ‘Fiesta‘, lo que no le gustaba nada a Emma García.

«Qué pesados, que no voy a hablar», incidía una vez más Rodolfo Sancho. Era entonces cuando el reportero de ‘Fiesta’ le comentaba que si se marchaba a Lanzarote para seguir refugiándose. Una equivocación del reportero pues en realidad es Fuerteventura y no Lanzarote. Un error que servía para que Rodolfo Sancho le diera un corte. «Estás mal informado tío. Parece mentira que después de todo esto digas Lanzarote», le soltaba el actor al José Manuel Ávila.

El encontronazo de Rodolfo Sancho con el reportero de ‘Fiesta’

A la vuelta del vídeo, Emma García reflexionaba sobre lo que acababa de ver. «No sé si eso es tensión, mal viaje o desde luego la situación que le supera», reaccionaba de primeras antes de conectar con su reportero desde redacción para saber cómo había vivido él su desencuentro con Rodolfo Sancho. «No ha estado acertado, ha estado fuera de lugar», aseguraba por su parte José Ángel Leiras.

«Entendemos el mal viaje, la mala situación y me gustaría saber cómo reaccionaría yo en este caso. Pero a esto precisamente, a este lapsus, no lo tiene que pagar con nuestro querido José Manuel Ávila», defendía Emma García conectando con su compañero. «Te digo una cosa es un mal momento que nos ha pasado a todos, que estamos todos hablando y en directo pues nos pasan estas cosas», le decía la presentadora.

«El que tiene boca se equivoca. Cuando Rodolfo llega al aeropuerto lo cierto es que le vemos muy serio desde el principio. Nosotros le instamos a que nos atendiera unos segundos para no tener que ir detrás de él. Pero él pasa de nosotros y lo cierto es que cuando él llega a un ascensor, baja, y la prensa le seguimos porque tenemos que hacer nuestro trabajo. Y yo le pregunté lo de Lanzarote, lo cierto es que me equivoqué y él no se lo tomó bien. Creo que la presión le pudo», explicaba el reportero.

Emma García sentencia la actitud de Rodolfo Sancho

Tras ello, el reportero trataba de justificar al intérprete. «Entendemos perfectamente que Rodolfo tiene que estar pasándolo muy mal. Pero tiene que tener en cuenta que la prensa española ha sido bastante generosa tanto con la familia Sancho como con el propio Daniel. No es que hayamos protegido al asesino confeso, pero creo que nuestro trato ha sido bastante bueno», aseveraba José Manuel Ávila.

Al escuchar a su compañero, Emma García se mostraba muy contundente. «Jota no quiero que te justifiques más. A todos nos ha pasado y nos equivocamos y aprendemos de nuestros errores. Y lo que no nos gusta nada en absoluto ni de él ni de nadie es que paguen sus frustraciones, su enfado, el mal viaje y su situación con quien menos se lo merece y el más débil», sentenciaba la presentadora sobre Rodolfo Sancho.