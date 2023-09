El actor Gabriel Guevara, de ‘Culpa mía’ y ‘HIT’, detenido por presunta violencia sexual

El actor Gabriel Guevara, protagonista de la saga ‘Culpa mía‘ de Amazon Prime Video y de ‘HIT’ en TVE, e hijo de Marlene Mourreau ha sido detenido en Venezia acusado de supuesta violencia sexual según ha publicado el diario italiano The Post Internazionale.

Una información de la que se hacía eco este domingo ‘Socialité’ asegurando que Gabriel Guevara habría sido detenido en Venezia después de haber una orden internacional de arresto de Francia. No obstante, al preguntarle a Marlene Mourreau por la información, la vedette francesa desconocía de que le estaban hablando.

«¡Ay! Qué mentira. No ha pisado Francia desde que era pequeño, no he hablado con él esta semana», reaccionaba de primeras Marlene Mourreau desmintiendo lo que se había publicado de su hijo Gabriel Guevara.

Pero lejos de quedarse ahí, Marlene Mourreau defendía a su hijo. «Si él no ha hecho nunca nada con nadie. Además no va a Francia. No ha vuelto a Francia desde el año 2015», explicaba la vedette. Tras la insistencia de la reportera de ‘Socialité’, Marlene aseguraba que «nunca ha habido violencia sexual».

No obstante, durante su charla con ‘Socialité’, Marlene Mourreau si reconoce que su hijo tuvo un problema en Francia pero nada que ver con la violencia sexual. «Hay un problema familiar en Francia pero no por violencia sexual. Cuando pasó el problema de Francia hace un millón de años estaba archivado en el juzgado de España. Y eso es de 2015 y estamos en 2023», sentenciaba la vedette.

El Festival de Venezia se desmarca de la detención de Gabriel Guevara

Al parecer, Gabriel Guevara se encontraba en Venezia pues iba a asistir al Festival Internacional de Cine. No obstante, tal y como publica EFE, el Festival de Venecia se ha desvinculado este domingo del arresto en Venecia del actor español Gabriel Guevara.

«Respecto a las informaciones de prensa que han aparecido en algunos sitios en estas horas, relativas a la detención en Venecia del actor español Gabriel Guevara, la Bienal precisa que su presencia en Venecia no estaba vinculada a ninguna actividad o producción del 80 Festival Internacional de Cine», explican.