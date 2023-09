David Bisbal habla en estos términos de ‘OT’ en la presentación de su documental

Movistar + ha presentado en en el marco del FesTVal ‘Bisbal’, el documental sobre la vida y obra de David Bisbal durante esos 20 años de carrera y que estrenará la plataforma el próximo 17 de octubre. Un proyecto desarrollado en colaboración con Dadá Films & Entertainment, y en cuya presentación hablaron tanto el artista como sus responsables sobre los aspectos más característicos.

«A David le tengo mucho respeto. Tiene el estatus de leyenda, es un icono del pop latino, haciendo historia cada año, dando pasos cada vez más ambiciosos», manifestaba Narcís Rebollo, Presidente de Universal Music Spain & Portugal. «Teníamos una complicidad especial con el artista y ha sido muy generoso con la producción de esta película«, manifestó Alberto Ortega, de la productora Dadá Films & Entertainment, quien elogió que «la historia de David es una historia muy cercana, la hemos vivido en primera persona», por lo que «cuando la gente vea la otra parte se va a quedar muy sorprendida«.

«Para un proyecto como este tiene que haber alguien cómo David Bisbal que realmente quiera contar su historia porque si no, no tiene sentido», explicaba Marijo Larrañaga, jefa de Factual y no Ficción, sobre el desarrollo del proyecto. Por esa razón, una vez que Bisbal «se compromete a mostrar también esta faceta íntima, lo demás ya se vuelve fácil», a lo que se sumaba que «necesitas también que esté Universal y otras estrellas como Dadá, gente que trata las producciones con un mimo particular». Palabras con las que coincidía Alexis Morante, director de un documental basado «en la confianza absoluta»: «Tiene que haber un amigo al otro lado, cineasta y artista se tienen que entender completamente. Luego se construye la historia, pero esta va saliendo sola».

David Bisbal, ante su documental: «La vida privada vende bastante»

Por su parte, el cantante aseguraba que «No me he salido de lo que es mi vida profesional y personal. Además, Bisbal manifestó que aunque «mi familia siempre ha sabido estar en un segundo plano», este documental también era un homenaje a ellos porque también es mi motor». «Siempre me he mantenido firme en mi vida personal, pero ha habido momentos duros porque parece que la vida privada vende bastante«, admitía.

Durante el encuentro con la prensa, el artista habló de «los momentos de mayor dificultad», más desconocidos para el público y que abordaría el documental, los cuales había llevado mejor al pedir «consejos, he tenido ayuda y nunca he estado solo».

El cantante también habló de Operación Triunfo: «‘OT’ me cambió la vida y siempre he estado muy agradecido. También admite haber «tenido varías relaciones de amor-odio con canciones». «Por ejemplo hace más de diez años que no canto ‘Bulería’. No fue hasta hace poco», confesó el cantante, tras lo cual añadió que «con ‘Corazón Latino’ es que ya no me veía identificado ni con la letra ni con el bailecito».

El documental podrá verse a partir del 17 de octubre, un audiovisual en el que David Bisbal cuenta su propia historia en los días previos al concierto con el que celebró 20 años de carrera en su Almería natal.