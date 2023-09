Ana Rosa no tolera lo emitido en ‘TardeAR’ sobre Karina: «Me parece fatal»

No hay duda de que la entrada de Karina a la casa de ‘GH VIP 8’ está dando mucho que hablar. La cantante protagonizaba este martes en el ‘Límite 48 horas’ la primera curva de la vida de la edición. Sin embargo, este jueves ‘TardeAR’ anunciaba que quizás iba a desenmascarar la verdadera cara de la cantante. Algo que no gustaba nada a Ana Rosa Quintana.

Así, durante toda la sección de corazón, ‘TardeAR‘ avanzaba que a las 19:45 horas sonaría la alarma por lo que iban a emitir sobre Karina. «Karina no sería tan buena como nos creemos, esto no lo digo yo, lo dicen tres amigas de Karina, mejor dicho tres archienemigas», cebaba Leticia Requejo antes de marcharse a publicidad.

A la vuelta, ‘TardeAR’ se preguntaba si Karina está haciendo un papel dentro de la casa de ‘GH VIP 8’ y si era un lobo con piel de cordero. ¿Cuál es la verdadera cara de Karina? se preguntaban antes de emitir el testimonio de varias amigas de la cantante.

Era entonces cuando Ana Rosa Quintana expresaba su malestar ante lo que se iba a emitir en su propio programa. «Me parece fatal que mientras ella está allí dentro que estén diciendo supuestas amigas, a saber si son amigas, estas cosas», soltaba la presentadora.

Tras ello, ‘TardeAR’ emitía una pieza en la que hablaban con Regina Do Santos, Malena Gracia y Sonia Madoc que rajaban contra Karina asegurando que en realidad la cantante tiene mal carácter y estaba haciendo un papel dentro del reality. «En España nos gusta la pena y sabe que si va por ahí tiene mucho que ganar», soltaba la cantante de «Yo quiero bailar».

«Bueno es normal que cuando uno entra en ‘GH’ la gente opine y cuente», defendía entonces Miguel Ángel Nicolás. «Karina tendrá su carácter y lo sacará cuando lo tenga que sacar», defendía Ana Rosa. Después, Paloma Barrientos contaba una anécdota que vivieron ella y Ana Rosa con Karina y como la cantante estuvo muy simpática.

«Estuvo maravillosa. Yo soy muy fan de Karina», aseveraba Ana Rosa ante el planteamiento que estaba haciendo ‘TardeAR’ al intentar destapar la verdadera cara de la concursante de ‘GH VIP 8’. «Empezar a meter el dedito cuando ella no se puede defender no me parece bien», sentenciaba.