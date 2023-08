Patricia Cerezo dice estar «hasta el moño» por este titular que la vincula a Ramón García

Patricia Cerezo ha ganado presencia en televisión en los últimos meses. Así, la que fuera mujer de Ramón García vive un gran momento profesional como colaboradora de ‘En boca de todos‘ en Cuatro, ‘Así es la vida’ en Telecinco o ‘Juntos’ en Telemadrid.

Hace unos días, un medio de comunicación publicaba una noticia que hablaba precisamente de este éxito profesional de Patricia Cerezo. Lo hacía eso sí vinculándolo al momento personal que vive gracias a su nueva pareja, un ingeniero.

Por eso, este martes cuando ‘En boca de todos’, el programa que presenta Nacho Abad durante las vacaciones de Diego Losada, se hacía eco de la noticia, Patricia Cerezo mostraba su indignación y su cansancio de que siempre se hable de ella por sus parejas.

«La persona tras el ‘renacer’ de Patricia Cerezo, ex de Ramón García: su novio ingeniero y añade la publicación que después de su separación se mueve como pez en los platós», remarcaba Nacho Abad haciendo alusión al titular de dicha información que afectaba a su colaboradora.

«Que me muevo como pez en el agua está claro», soltaba de primeras Patricia Cerezo con una sonrisa en la boca. Pero después no dudaba en decir que «estoy hasta el moño» de los titulares que suele protagonizar. «Antes era la ex de, ahora soy la novia de un ingeniero. Que me queda ya. Tengo más títulos que Tamara Falcó», soltaba de forma irónica.

Así, Patricia Cerezo se defendía dejando claro que ella era periodista de carrera y que no necesita a nadie para poder trabajar y ser una buena profesional. «¿Qué importancia tiene un ingeniero en tu carrera?», le preguntaba entonces Nacho Abad. «A ver el chico es listo, guapo, inteligente, más joven que yo y teleco. No sé si habrá un poco de envidia en esos titulares», defendía ella. «Pero Patricia Cerezo periodista por favor», pedía la colaboradora.

Tras escucharla, era José Manuel Parada el que ponía sobre la mesa lo discreta que había sido siempre durante su relación con Ramón García. Mientras que Sonia Ferrer era muy clara al decir que «supura machismo por todas partes».