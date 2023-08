Manu Carreño señala por qué Rubiales no ha dimitido y lo que revela deja de piedra

Manu Carreño, uno de los rostros más conocidos de la información deportiva en Mediaset, ha participado en ‘En boca de todos‘, el programa que presenta Nacho Abad en Cuatro, para hablar de la noticia del día: la no dimisión de Luis Rubiales en un discurso absolutamente deleznable tras el que el Gobierno ha iniciado los trámites pertinentes para suspenderle del cargo.

El dirigente deportivo ha utilizado una dialéctica victimista y desafiante y ha hablado de que se está ejecutando «un asesinato social» y una «cacería» hacia su persona. Ha culpado de la presión al «falso feminismo» y a la prensa y ha responsabilizado también a la jugadora Jenni Hermoso de un beso que él ha justificado como «beso consentido».

«En el momento en el que apareció ella, me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas o las piernas, me levantó y, al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me acercó a su cuerpo y ella me dijo ‘eres un crack’. En ese momento, yo le pregunté ‘¿un piquito?’ y me dijo ‘vale’, despidiéndose con un manotazo en el costado y yéndose riéndose», ha declarado exactamente Rubiales.

‼ Las explicaciones de Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: "Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo, 'vale'"https://t.co/qDQobYQuzB pic.twitter.com/YJAreH7m79 — Cadena SER (@La_SER) August 25, 2023

Manu Carreño: «Se ha envalentonado y ha decidido morir matando porque con esto arrastra a la Federación»

«Te quiero preguntar a ti primero. ¿Por qué no dimite? ¿Te sorprende?», ha interpelado Nacho Abad a Carreño. «Nos sorprende a todos, hasta incluso en la Federación a algunos presidentes de las territoriales con los que esta mañana ha hablado, con los que ayer por la tarde habló y a alguno le dijo ‘me voy a marchar’. Pero esta mañana les ha preguntado a los de su máxima confianza ‘¿estáis conmigo o no estáis conmigo?’. Y solo ha habido UNO, el presidente de la federación territorial de Navarra, que ha dicho ‘creo que deberías dimitir'», ha desvelado Manu Carreño, dejando a todos en shock con ese tremendo dato.

«¿A los demás les ha parecido bien lo que pasó?», ha reaccionado un atónito Nacho Abad. «En los demás ha habido entre silencios y apoyos y, al final, él se ha envalentonado y ha decidido morir matando porque con esto arrastra a la federación y lleva al fútbol y al deporte español a un escenario que no se merece», ha proseguido el periodista de Mediaset.

«Y en este país se puede dimitir por dignidad y porque hay un clamor social, político y mediático o puedes dimitir porque te obligue un juez. Él ha elegido el segundo camino. Mientras no haya un juez que demuestre que ha habido un delito, él no va a dimitir», ha culminado Manu Carreño en su explicación a por qué Rubiales ha dado un giro de guion inaudito y ha optado por atrincherarse en el cargo pese a tener todo en contra.