Los 4 grandes taquillazos de Disney que Telecinco va a estrenar en abierto a modo evento

Parece que Telecinco quiere apostar fuerte por el cine en su nueva temporada para tratar de resurgir de la crisis de audiencia que atraviesa tras haber perdido la segunda posición en favor de TVE. Y para ello, la cadena se ha aliado con Disney y anuncia el estreno de varias películas taquilleras con las que celebrará además el 100 aniversario de la compañía creada por Walt Disney.

Desde hace años, Telecinco y Disney han trabajado mano a mano siendo la cadena de Mediaset la encargada de estrenar algunas de las últimas películas de la compañía como los live action de ‘El libro de la selva’ y ‘La bella y la bestia’ o la emisión de algunas películas más míticas como «Cenicienta», «La sirenita» o «Blancanieves» dentro de días temáticos.

Ahora, Telecinco anuncia para muy pronto la celebración del 100 aniversario de Disney con el estreno de cuatro películas muy taquilleras. Por un lado, el live action de ‘Aladdin‘ dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Mena Massoud, Naomi Scott y Will Smith en el papel del Genio.

Otro live action, aunque en esta ocasión generada por ordenador, que también verá la luz por primera vez en abierto en televisión será el de ‘El rey León‘, estrenado en cines en 2019 como en el caso de ‘Aladdin’. Pero además, Telecinco también estrenará otro live action de Disney como ‘Cruella‘, la película que cuenta la historia de Cruella de Vil con Emma Stone y Emma Thompson como protagonistas.

Por último, Telecinco también será la encargada de estrenar la segunda parte de ‘Frozen‘ después de que la cadena de Mediaset ya estrenara en abierto la primera parte de esta película de Disney.

Otras películas de estreno en Telecinco más allá de Disney

Pero más allá de estas cuatro películas de Disney, Telecinco anuncia el próximo estreno de ‘Muerte en el Nilo‘, basada en la novela de Ágatha Christie y secuela de ‘Asesinato en el Orient Express’ dirigida por Kenneth Branagh y que cuenta con un reparto encabezado por Gal Gadot y Armmie Hammer, entre otros.

Por último, Telecinco también ha comenzado la promoción del estreno de una de las súper producciones de Telecinco Cinema que aún no ha visto la luz en abierto. Hablamos de ‘Way Down‘, protagonizada por Jose Coronado, Luis Tosar, Freddie Highmore y Sam Riley, entre otros tal y como ya aparecía en la promo de las bazas de la cadena de Mediaset para otoño.