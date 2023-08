Gran conmoción en TPA por la muerte de la periodista María Bretón en un accidente

La TPA, la televisión pública asturiana está de luto. María Bretón, coordinadora del magacín de tarde ‘Conexión Asturias‘ falleció este jueves a los 41 años de edad en un accidente de tráfico cuando asistía precisamente a la redacción del programa.

Según informa la propia TPA, María Bretón murió después de que su vehículo chocara frontalmente con otro en la carretera de Olloniego/Lluniego. El conductor del otro coche se encuentra en estado grave tras el accidente que tuvo lugar este jueves en torno a las 13:30 horas.

María Bretón tenía 41 años y llevaba 14 años trabajando en la productora Proima Zebrastur. Actualmente ejercía de coordinadora de ‘Conexión Asturias’, el magacín de tarde de TPA, que este jueves contó con una edición reducida y comenzó con un sentido homenaje del equipo a su compañera.

«Hoy no tenemos escaleta porque María, de camino a nuestra redacción, se nos ha ido en un accidente. Estamos consternados. Ustedes tienen que entender que estamos en estado de shock. ‘Conexión Asturias’ nació hace 17 años con el motivo, único y exclusivo, de entretenerles, de divertirles. Hoy es imposible. Todavía no asimilamos lo que ha sucedido, pero comprenderán que hoy no podemos entretenerles porque estamos muy, muy dolidos. De hecho, aún no nos damos cuenta de lo que ha sucedido», aseguraba Marco Rodríguez, el presentador.

«Es la peor tarde y el peor día de este programa»

Junto al propio presentador se encontraban algunos de los compañeros que mostraron su dolor ante esta triste y trágica pérdida. «Hoy es la peor tarde y el peor día de este programa. Nunca pensamos que podríamos arrancar un ‘Conexión Asturias’ con uno menos de nuestros compañeros, con uno menos de los miembros de nuestra familia. María Bretón era una de las que siempre hablaba del concepto de familia», proseguía diciendo muy emocionado Marco Rodríguez.

El fallecimiento de María Bretón obligó a la TPA y a ‘Conexión Asturias’ a cancelar parte de las conexiones en directo que tenía preparadas para este jueves. «Nos habíamos comprometido a estar a su lado, en sus fiestas, con una sonrisa y con alegría, pero no podemos. Se lo hemos trasladado y lo entienden perfectamente», explicaba Marco Rodríguez sobre por qué no iban a estar en los diferentes pueblos del Principado que se encuentran de fiestas.

Además, el presentador de ‘Conexión Asturias’ no dudó en lanzar una petición a todos los espectadores. «Esperamos que nos entiendan y que estén con nosotros hasta el final de este programa, que va a ser muy distinto a lo que es un ‘Conexión Asturias Verano’”, aseveraba. «Estén con nosotros hoy, porque lo necesitamos», añadía antes de comenzar el programa que iba a ser el «más difícil de nuestra historia».