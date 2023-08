El nuevo personaje que llega a ‘4 estrellas’ y revoluciona la vida de Marta por completo

Pese a varios cambios recientes en la emisión de la serie ‘4 Estrellas‘ (el lunes no se emitió capítulo debido a la celebración del Mundial Femenino de Fútbol), hoy por fin tendremos el episodio 72. Y, como avanza la sinopsis, se vienen curvas. Sobre todo para el personaje de Marta, ya que llegará un personaje que le hará cambiar su perspectiva del embarazo por completo.

Así, en el capítulo que TVE emitirá este miércoles veremos como Jon está chateando con una chica que ha conocido por internet, algo que incomoda especialmente a Javier, que ha pillado al joven haciéndose una foto comprometida. Mientras tanto, Marta debe lidiar con una amiga suya de la infancia que, de forma completamente inesperada, ha roto aguas en el hotel.

Esa amiga de la infancia no es otra que Rebeca, brillantemente interpretada por Alba Fontecha, que hará que Marta dejé atrás las dudas sobre si es capaz o no de enfrentarse a su propio embarazo. De hecho, servirá para que la hermana de Silvia se prepare para cuando le toque dar a luz, y además ayudará a que rebaje tensión con su otra hermana, Clara.

La importancia del embarazo de Marta en ‘4 estrellas’

Alba Fontecha se incorpora a ‘4 estrellas’ este miércoles

Una de las tramas principales de ‘4 Estrellas’ está siendo el embarazo de Marta y sus dudas sobre si será capaz o no de enfrentarse a ello. Pero la llegada de Rebeca le va a ayudar mucho más de lo que cree. «Rebeca es una mujer fuerte, decidida, extrovertida, y que va a ayudar mucho a Marta. Y al revés, porque será ella la que al final le dé también confianza», nos explica Alba Fontecha, que también destaca su paso por ‘4 Estrellas’ como «una experiencia única. Me acogieron desde el primer minuto como si fuera una más del equipo. Me sentí como en casa».

También nos desvela un detalle muy importante. «Interpretar a una persona embarazada dando a luz es un reto. Es difícil, y el equipo me ayudó mucho. En el rodaje estuve siendo asesorada en todo momento por dos matronas, para que el parto fuera lo más realista posible».

¿De qué va ‘4 Estrellas’?

Cuenta la historia de un hotel de provincias que acaba de recibir su cuarta estrella y cuyo dueño, interpretado por Antonio Resines, fallece tras revelar que tenía una hija (Acosta) fuera del matrimonio. Ahora las tres hermanastras y la viuda deberán gestionar juntas el hotel, mientras intentan descubrir que ha pasado con el cuerpo del finado, desaparecido tras un accidente en el funeral.