El incendiario pronunciamiento de Manolo Lama ante el beso de Rubiales que traerá cola

La intervención de Manolo Lama en El Tertulión de ‘Tiempo de Juego’ en COPE sobre el controvertido beso de Rubiales a Jenni Hermoso está dando que hablar e incluso ha sido reprobado por sus propios compañeros de tertulia.

Como era de esperar, el programa radiofónico abordó la proeza de la selección femenina en el Mundial de Fútbol, pero, lamentablemente, el debate no se centró en los verdaderamente importante -la victoria-, sino en ese inaceptable gesto del presidente de la RFEF que todos están reprobando. Incluso el Gobierno en funciones por boca de Miquel Iceta, ministro en funciones de Cultura y Deporte.

No obstante, pese a la condena prácticamente unánime, Rubiales, lejos de retractarse, ha osado a echar un pulso a quienes le critican. Y lo hizo precisamente en el programa de Juanma Castaño. «No hagamos caso de los idiotas y los estúpidos. Un pico de dos amigos celebrando algo… No estamos para gilipolleces. Con todo lo que he pasado, más gilipolleces y tontos del culo no. Vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo», declaró.

Unas palabras aún más incendiarias que fueron criticadas entre algunos colaboradores de ‘Tiempo de Juego’. «Me parece impresentable, y no me lo hubiera parecido si eso se lo hubiera hecho a Marco Asensio, Carvajal», valoró Siro López. «El presidente de la Federación Española de Fútbol es un superior con respecto a Jenni Hermoso y le ha cogido con las dos manos la cara y le ha dado un beso en la boca. Eso no es que se han dado un pico, es diferente», comentó por su parte Mónica Marchante.

Opiniones con responsabilidad hasta que llegó Manolo Lama e hizo humor del asunto con un comentario muy cuestionable que podría haberse ahorrado: «Me acabo de encontrar con Casillas y lo primero que he hecho es darle un beso en la boca gracias a lo que hicimos en las dos Eurocopas y el Mundial que nos dio. Espero que no os enfadéis».

Y no se quedó ahí, porque para rematar su innecesaria intervención Manolo Lama apostilló: «Yo creo que los que se cabrean es porque nunca le han dado un beso a ellas». Una frase que hasta escamó a sus compañeros a juzgar por los comentarios que captaron los micrófonos. «Joder, Lama», se le oyó exclamar por ejemplo a Miguel Rico. En fin, ya se sabe que en este tipo de actos con tanta repercusión al final queda retratada mucha gente.